台南市第33屆十大傑出兒童揭曉，今年由億載國小吳亞芸同學獲選台南市十大傑出兒童，難能可貴的是，這也是億載國小從2014年起，連續8年獲此殊榮，締造空前紀錄。

校長林志政表示，吳亞芸是億載國小109學年度第17屆自治市小市長，帶領自治市團隊協助學校各項工作，表現不凡，日前更榮獲台南市優秀幼童軍獎章，在眾多優秀幼童軍獲得肯定，實屬不易。

他說，億載國小重視學生拔尖表現，讓優秀的孩子在好的基礎下展現卓越，8年來，陸續有103年第26屆趙彥博、104年第27屆徐琬婷、105年第28屆劉奕均、106年第29屆劉沛嫻、107年第30屆莊松岳、108年第31屆郭恬聿、109年第32屆吳芃萱及110年第33屆吳亞芸，接連抱回台南市十大傑出兒童殊榮。

吳亞芸導師蔡穎邵老師表示，亞芸品學兼優的學生，個性樂觀大方，極富愛心，中年級時經常主動陪伴與協助班上身障生，並協助課業及鼓勵他，是班上愛心小天使；高年級時擔任廣達游於藝小小解說員，展現才藝。

指導老師吳麗玲也提到，亞芸具有優異語文天份，參加客語及閩南語市賽及全國賽，名列前茅，其中，客語更連續5年獲得全國客家藝文競賽南區初賽特優及全國賽第2佳績，相當不容易。