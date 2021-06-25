畢業於台藝大的她，有著校花級的高顏值又充滿知性美。 （ JKF提供）

謝立琪登上JKF雜誌6月號封面。（ JKF提供）

謝立琪穿爆奶蕾絲內衣狂撩粉絲。（ JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF雜誌，6月號封面女星JKF女郎集郵國旗正妹謝立琪，因為國旗比基尼照造成討論，甜美的笑容白皙皮膚、完美D奶身材，這次為JKF雜誌拍攝一系列白色蕾絲內衣爆乳照，肉體狂撩粉絲千萬不能錯過。

謝立琪分享：「第一次拍封面很緊張，因為很重視特別節食練身材，拍攝當天很怕自己睡過頭，早上6點起床化妝呈現最佳狀態，尺度是白色蕾絲內衣系列想呈現純潔和誘惑的衝突感，希望大家喜歡。」

擔任直播主模特兒的謝立琪擁有43萬IG高人氣加持，畢業於台藝大有著校花級的高顏值又充滿知性美。在學校學的是畫畫後來開始拍攝照片，謝立琪說：「剛開始拍攝的風格都是文青、時裝類型，想不到後面變得越來越性感！」之前在社群媒體分享國旗比基尼照床照更是讓萬人按讚留言想被解放。

謝立琪分享畢業之後踏上模特兒這一行被家人反對，覺得這工作不穩定，後來，不顧一切走上這條模特之路，今年邁向第六年體驗到一件事：「完成比完美更重要。」

在創業初期面對一件事情和目標，應該先追求完成，再去精益求精和精雕細琢。前年，她還遠赴歐洲取景拍攝，至今希臘和巴黎的美景還烙印在腦海中，現在疫情肆虐攪局，謝立琪感慨表示：「希望大家平安健康，疫情趕快過去，好想再出國拍照啊！」

在工作規劃部分她還為自己的模特生涯訂下停損點，希望能好好衝刺事業，她說：「我甚至不想談戀愛，就算有追求者最後都會慢慢淡掉變朋友，畢竟在一起後男生一定不會希望自己女朋友在外拍性感的照片，與其不停吵架影響工作，我寧願選擇晚婚，或是選擇比較成熟的對象尊重我的工作，可以一起面對生活大小事。」