項婕如（右）劇中主動示愛，讓李玉璽招架不住。東森提供

林暉閔（左）、李玉璽扛神將。東森提供

黃鐙輝（右）飾演有自閉症的雕刻師。東森提供

廖威廉的角色討喜。東森提供

演員群視訊受訪。東森提供

東森、映畫新戲《神之鄉》24日辦線上記者會，主要演員李玉璽、項婕如、林暉閔、黃鐙輝、廖威廉與大家分享拍攝心得。李玉璽劇中和王識賢父關係不佳，他笑稱生活中跟爸爸不太熟，也不太會吵架，「爸爸頂多念我很懶惰，其實是他（爸爸）太勤勞，每天5點起床騎腳踏車」。

由莊景燊執導、改編自漫畫作家左萱的同名作品《神之鄉》，描述關於愛、信仰與約定的故事，以宮廟為架構，傳達出台灣在地文化與情感。去年拍攝時正逢酷暑，李玉璽、林暉閔、廖威廉要扛神將，他們從15公斤的孟宗竹架開始練起，一路練到能撐住近50公斤的神將周倉及關平，苦不堪言。

拍戲前，李玉璽和林暉閔為了要能扛住神將，特地在大溪找健身房繼續鍛鍊體力，健身房找到了，直到拍完戲卻都沒進去過，因為平常拍戲太操，根本不用到健身房練習。李玉璽說自己扛神將扛到骨盆似乎歪掉，拍攝過程中還去整骨，林暉閔第一次扛神將，隔天就躺在床上無法動彈。

體格瘦小的林暉閔有55公斤，一開始扛不住神將，過程中努力吃想增重，沒想到愈拍體重愈輕，殺青時只剩52公斤。除了耗體力，台語的台詞也讓演員頭痛，林暉閔在拍攝期間，利用空檔請教其他演員，更稱黃鐙輝是他的台語老師，台語不錯的廖威廉，也得收起自己的台中腔，跟著一起調整。

廖威廉以前練過啦啦隊，能輕鬆舉起女隊員，所以沒特別健身，但他常熱心提醒扛神將的演員要保護腰部，也提到拍攝過程沒特別禁慾、禁女色。他劇中也有1打6的動作戲，他說開拍前跟武行套了5、6招後就真打，坦言現實中也有打架經驗，「小時候當然有逞凶鬥狠的時候，我是沒有什麼輸過」。

黃鐙輝慶幸自己只需要學雕刻就好，他還笑虧廖威廉很「帶賽」，每次當他完妝準備上戲就遇傾盆大雨，所有人只好陪他一起等，封他是劇組的「雨神」。黃鐙輝在劇中飾演患有自閉症的雕刻師，事前做了很多功課，到自閉症相關的基金會觀摩自閉症的小孩，也看了很多書，他自謙雖然不是最完美，但他已盡全力，希望呈現給觀眾最好的一面。

黃鐙輝分享近來居家防疫生活，每天24小時幾乎都和3個小孩在一起，「承受小朋友給我的無理取鬧，雖然很累，但換個角度想能夠24小時在一起，也是很特別的禮物，崩潰過程中很享受，這段時間過後我會很懷念，要珍惜當下。」