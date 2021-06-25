ROG 無論是在 ROG Phone 抑或是無線藍牙耳機上幾乎都是軟硬體兼顧，滿足不少規格控和電競玩家的信仰，Delta 系列耳機更是 ROG 的經典款產品之一。

這次開箱的 ROG Delta S 就是 Delta 系列的升級版，保留前代傳統 USB Type-C 連結介面和虛擬 7.1 聲道，內建的 DAC 晶片升級到 ESS 9281 Pro 四核心，可以充分解析 MQA 高音質音源，其外接麥克風的 AI 降噪技術更是居家遠距辦公的利器之一。

ROG 不僅想打進電競，更要跨足發燒界。

不過耳機畢竟不像手機或電腦，硬體堆出來是一回事，調校工夫及實際體驗更為重要，本次評測將帶大家一同以「主觀體驗」的方式，從各方面解析 ROG Delta S 的能耐。

ASUS ROG Delta S 主打特色（建議售價 NT$5890）：

＊ASUS AI 降噪麥克風

＊內建 ESS 9281 Pro 四核心 DAC（能解析 MQA 編碼）

＊USB-C 介面支援多平台及遊戲主機

＊可自訂 RGB 燈效（支援 Aura 同步）

＊採用自家 ASUS Essence 50mm 驅動單體

＊Audio Signal Diversion 高清晰音質

紅黑配色外包裝就能看出 ROG 一貫的電競風格，此外上面也印有許多認證與支援的標籤，其優勢從外包裝就能略知一二。

ROG Delta S 外盒之認證標章有：

＊iF 產品設計獎得獎

＊Hi-Res Audio 高解析度音樂認證

＊支援 PlayStation 主機

＊TeamSpeak 認證

＊Discord 認證

Delta S 的配件給得算很齊全，除了本體和外接式 AI 降噪麥克風，也給了轉接 USB 2.0 的線材及一組透氣耳罩，不過就沒附贈攜帶收納包了。

隨附內容物有：

＊ROG Delta S 一副（USB-C 線長：1.5m ）

＊外接式 AI 降噪麥克風（3.5mm 頭）

＊USB-C to USB 2.0 Type-A 轉接線 （線長：1m ）

＊透氣耳罩一組

＊說明書及保固卡

耳機本體是消光黑磨砂塑膠材質，造型則非常「Delta」採倒三角形設計，兩耳外殼中央少不了支援 Aura Sync 燈效的 ROG 敗家之眼 Logo，另外在 Logo 外框也圍繞一圈燈效條，整體線條感強烈非常簡約銳利，讓信仰看起來更有質感。

轉到內側，Delta S 延續貼近人體工學的 D 型耳罩設計，預設的蛋白質皮革耳罩厚度約 2.4mm，可以自行替換隨附 Hybrid 耳罩，其厚度則在 2.5mm 左右，兩種耳罩內部都有大大的敗家之眼。

耳罩雖不是採磁吸式替換，不過因為凹痕明顯且倒三角形設計滿好固定施力點，因此替換耳罩不至於太困難，即使是新手也能快速上手。

個人使用感受覺得蛋白質皮革耳罩雖然較薄一點卻也較為軟嫩，整體配戴感略微明顯、悶熱；兩耳機上方各有一排透氣孔，個人偏好搭配 Hybrid 耳罩使用，感受會更透氣、更適合久戴。不過兩款耳罩佩戴上都不夾耳，主要還是按照個人習慣選擇即可。

USB-Type-C 編織軟線在左耳機下方偏後側一點的位置總長約 1.5m 不可換線，3.5mm 麥克風連結孔則在左耳機底部，需要時插上隨附外接麥克風即可透過 AI 降噪加強收音效果。

麥克風孔洞有防呆形狀不怕麥克風會因為旋轉而走位，且約 14cm 的外接式麥克風是偏軟設計，能根據需求隨意凹到合適的位置，到定點後也會記憶該位置不會跑掉，對於單指向性類型的它來說不會有位置跑掉造成收音不完全的情況發生。

此外，麥克風上有一顆 LED 燈，按下耳機上的麥克風靜音快捷鍵就會亮起紅燈提醒使用者，這功能對居家辦公的人來說應該滿有用的（不怕說錯話被收進去 XD）。

左耳機除了是線材連接和麥克風外接位置，也是耳機操控指令的地方，簡單來說所有連結與操控都集中在左耳機下方。整體上手時間非常快滿直覺的，不過主要只針對燈效、麥克風語音量做控制，依舊無法播放或暫停音訊，下方齒輪式撥鈕則要推到最底才有回彈感。

值得一提的是燈效切換撥鈕這次新增了全新 Soundwave 模式，讓燈效可以隨聲音變化產生波動，當然也能透過 Armoury Crate 細調光效。

在頂部頭戴處外側一如往常壓有「REPUBLIC OF GAMERS」信仰標語，內部材質則是和預設耳罩相同的蛋白皮革。

雖然頭戴處寬度似乎有稍微縮減，但其延展性非常好，拉伸很輕鬆也不會有緊繃、要斷掉的感覺，泡棉厚度適中，整體用起來舒適不夾頭且滿穩固的，前後左右全方位搖晃耳機都乖乖固定在頭上。

頭戴與耳機本體的連接處內側標有 R 和 L 字樣方便辨識左右耳，頭戴伸縮的話則採用 10 段調整的銀色髮絲扁平金屬條，段數高所以在拉伸的時候並不會有明顯的斷層感，整體拉起來滿順溜的。

摺疊性的部分，Delta S 的轉動範圍約為 110°，另外左右耳機上方都有鏤空設計約能向內擺動 35° 左右，整體轉動範圍算是很彈性，大多數人的頭型應該都可以喬到舒適的位置。

相較上一代 Delta S 重量減了 87g 來到 300g，雖然重量減了不少方便外出使用，不過說實話我個人外出還是偏好使用藍牙耳機。

儘管 Delta S 前後左右的轉動範圍算彈性，不過因為它不能向內折疊，所以戴出門就只能掛在脖子上，也因為收納不易建議平常不要將它隨便擺在桌上，就掛在耳機架上幫它找一個家吧！（其餘詳細評測可查看原文）

Delta S 實際聽感非常讓人有沉浸感，尤其是玩遊戲時的震撼完全被帶出來非常優異，加上明確的聲音位置讓整體沉浸感更上層樓，不過還是會建議要再針對不同遊戲設定，像《Call of Duty: Modern Warfare》在遊戲中的「錄音室混音」就略顯單薄，調到「強化」體驗就會好上不少。

Delta S 隨附麥克風內建 AI 降噪晶片。（科技狗提供）

以前大家對通話降噪的需求可能比較少，但到現在因為疫情的緣故導致需要在家遠距辦公或上課，這時候人聲講話的清晰程度就很重要了。

ASUS 外接式 AI 降噪音效卡雖然小巧，但因為內建 AI 降噪晶片只要插上去就能即時提升通話品質，完全不用再下載任何軟體。再加上它採用 Type-C 介面也隨附 USB 2.0 轉接器，對時下主流的裝置來說相容性非常高。

最後提醒一下大家，這個降噪效果是讓對方能清楚聽到你的聲音，不是你能很清楚聽到對方的聲音喔！XD

優點：

＊內建 ESS 9281 Pro 四核心 DAC 晶片。

＊可解碼 MQA 高音質音源。

＊麥克風內建 AI 降噪晶片使人聲收音更清晰。

＊Type-C 介面加上內附 C to A 轉接器與多裝置相容。

＊配戴不夾耳、穩固且不悶熱，適合久戴。

＊設有麥克風靜音 LED 燈，通話更直覺。

＊130dB 訊噪比使其在遊戲中聽音辨位效果優。

＊搭配 Armoury Crate 可調性高。

個人心得小缺憾：

＊沒有附贈收納殼。

＊USB-Type-C 編織軟線無法更換。

＊無法透過耳機播放 / 暫停音訊。

＊接上 PS5 遊戲手把需另外買轉接器。