【回憶殺】動作巨星洪金寶不僅是演員，同時也是監製、導演，他捧紅了無數明星，挖掘了無數武打演員，然而許多人爆紅後就忘了飲水思源，就算花大錢都請不動，他也曾透露只有一位演員還能隨傳隨到，那個人就是劉德華，這全是因為他和洪金寶的淵源極深。

洪金寶多才多藝，橫跨演員、動作指導、導演、監製、編劇等多項領域，都有不錯的成就，更創立動作電影班底洪家班，培養出許多武打明星，然而有些人有了名氣後就再也請不動，就只有劉德華因為曾在低潮期受到洪金寶的幫忙，一直謹記在心，因此洪金寶只要需要他，他就會盡全力去報答。

劉德華在低潮時曾受到洪金寶的幫助。（圖/翻攝自微博）

當時劉德華因為和邵氏公司鬧翻出走遭到封殺，事業受到嚴重打擊，幾乎都接不到戲，所幸這時洪金寶伸出援手，由於當時洪金寶已經是演藝圈大哥，不但是編導，還有自己的班底，手邊的資源用不盡，他看中了劉德華的精湛演技，因此主動給他機會，幫助他度過難關。

洪金寶和劉德華的交情非常好。（圖/翻攝自百度百科）

也因為如此，讓劉德華十分感激，如果沒有洪金寶即時幫助，他現在很可能已經不在演藝圈了，只要洪金寶開口，劉德華就會二話不說答應，現在洪金寶隨著年紀越大，身體狀況也慢慢走下坡，劉德華還是會時常去拜訪他，由此可見2人的交情不一般。