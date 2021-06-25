愈來愈多國家因為疫苗施打率高逐漸解封之際，台灣還忙著避免落入國產和進口兩頭落空的窘境，國際間明後年疫苗爭奪戰已經開打。台灣今年疫苗且無著落，明年怎麼辦？此外，國產疫苗只有次單位蛋白技術，不易對付變種病毒，萬一變種病毒變成主流，台灣又怎麼辦？AZ疫苗開打，猝死事件接二連三，其它廠牌疫苗迄今沒有大量進口，到底國產疫苗值不值得期待？

台灣因為押寶國產疫苗，拒絕為國際疫苗廠牌代工，對外採購不夠積極，而面臨疫苗短缺天怒人怨的窘境。

高端疫苗解盲記者會上，面對媒體的詢問，執行副總李思賢信誓旦旦表示，他一定只打高端的次單位蛋白疫苗，因為次蛋白疫苗是最傳統最安全的疫苗。李思賢表示，腺病毒載體及mRNA疫苗是因為這次疫情大爆發，才出現在市面上給大家施打，人類歷史上並沒有長久追蹤這兩類疫苗的安全性，他從不考慮打這兩種疫苗。

次單位蛋白疫苗真的這麼優嗎？那為何先進國家搶先研發出腺病毒載體及mRNA疫苗，並成為現在全球廣泛施打的主流疫苗？台灣不做腺病毒載體及mRNA疫苗，是因為沒有做相關研發，所有根本沒有技術，只有能力做次單位蛋白疫苗？還是真的因為這兩種疫苗不像次單位蛋白疫苗安全有效？很多人質疑次單位蛋白疫苗無法對付變種病毒，是真的嗎？

隨著疫苗荒議題發燒，國人對新冠疫苗廠牌及種類琅琅上口，AZ及嬌生疫苗屬於腺病毒載體疫苗、莫德納和輝瑞BNT是mRNA疫苗，我國國產的高端及聯亞疫苗是次單位蛋白疫苗。

而李思賢關於「次單位蛋白疫苗最安全」的談話，引起很多民眾疑惑，真這麼好，為什麼國外目前打的都不是次單位蛋白疫苗？

●次單位蛋白疫苗相對安全 但製程慢

「每種疫苗都有它的優缺點」，國家衛生研究院感染症與疫苗研究研究員暨生物製劑廠執行長劉士任表示，次單元蛋白疫苗是最近幾十年發展的成熟疫苗製造技術，因成份就是蛋白質，安全性高，但缺點是製程慢，像美國大廠諾瓦瓦克斯（Novavax）也是研發次蛋白疫苗，正在進行三期試驗。

但次單位蛋白疫苗安全，不代表其他疫苗不安全。劉士任說，腺病毒載體及屬於核酸疫苗mRNA能在疫情中異軍突起，固然是因為它們合成快、製程短，在疫情緊急時成為首選，雖然從來沒有人體使用經驗，但研發這兩種疫苗並非從零開始，技術早就有了，所以很快研發有成，在驗證有保護力後以緊急授權的方式上市。

但這兩種疫苗也有它受限之處，腺病毒載體疫苗因以腺病毒為載體，施打者對腺病毒產生抗體後，重複施打效果會降低；mRNA疫苗則是穩定度低，必須儲存在攝氏零下20度至70度中，在運送和儲存上是一大挑戰。

mRNA疫苗必須低溫儲存，對運送是一大挑戰。(圖片來源：食藥署）

前疾管署長蘇益仁進一步指出，次單位蛋白疫苗雖然相對安全，但因是「次單位」，只拿病毒一部分蛋白製成疫苗，因此造成的免疫反應比較低，必須添加佐劑來增加兩倍到三倍的反應免疫，但添加佐劑就得花兩、三個月時間進行動物毒性試驗，不像mRNA疫苗不需要佐劑，很快可以進入臨床試驗階段。

●押寶真相：台灣只有能力做次單位蛋白疫苗

不少民眾疑惑，既然腺病毒載體疫苗及mRNA疫苗安全有效，我國為何不選擇新技術，反而都投入傳統的次單位蛋白疫苗？不然台灣也不必面對疫苗荒。「這是因為台灣目前只有製造次單位蛋白疫苗的能力與技術，」劉士任說，疫苗研發投資大、耗時久，除非政府扶植，廠商很難獨力完成。

次單位蛋白疫苗開發期程長，帶來的問題除了急用時沒得用，另一個問題是不易應付變種病毒。衛福部日前提供立法院的書面報告中表示，國內雖然已有高端、聯亞2家廠商進入臨床二期試驗，但其技術都是重組蛋白，開發期程相較核酸疫苗較長，不易應付容易突變的新型冠狀病毒。而mRNA疫苗在安全性、有效性，以及處理病毒株的快速變異性均為上選，因此建立我國核酸疫苗DNA、RNA的自主生產技術刻不容緩。

●發展腳步慢 蘇益仁：國產疫苗只能當備位疫苗

「腳步太慢是國產疫苗的困境，」蘇益仁說，當國際大廠已針對變種病毒研發第二代新冠疫苗，國產疫苗連第一代的第三期試驗都還沒譜，遑論研發第二代疫苗。

他說，緊急授權（EUA）是在特別緊急狀態的時候特殊的授權使用，是有時效的，已開打使用的新冠疫苗經6個月觀察評估功效副作用後，就可以開始申請長久的合法藥證，等國產疫苗完成三期試驗時，國際大廠大概都已經取得正式合法藥證，國產疫苗要賣給誰？

●國產疫苗8倍價 進得了國際市場嗎？

價格方面，AZ一劑台幣100元，高端因技轉美國國衛院技術必須支付技轉金，加上高端自己的疫苗廠小，必須委託其他公司代工，生產成本高，因此每劑要價800元，價格也不具國際競爭力。

國產疫苗前途難測，而在國際有多個通過WHO認證的疫苗，我國政府卻提供只完成二期臨床試驗給人民使用，國人能接受嗎？蘇益仁認為，國產疫苗取得我國食藥署緊急授權後，只適合做為「備位疫苗」，就是所謂「戰備疫苗」或「國安疫苗」的概念，當國內疫苗供應不足時，也只能讓它上場，「如果一直等不到國外疫苗，等國產疫苗出來我也想打，有打總比沒打好。」

歐美國家已在搶單明年疫苗，明年國人有足夠疫苗施打嗎？令人憂心。(圖片來源：台北慈濟醫院）

●明年歐美疫苗產能快被搶光 台灣再不買將重蹈今年疫苗荒覆轍

蘇益仁說，當務之急，政府應該趕快採購今年冬天及明年度的疫苗，但目前看來，「政府會重複去年的錯誤。」

去年疫情爆發後，行政院聘蘇益仁擔任「COVID-19科技防疫推動會議」疫苗組召集人，一直疾呼政府超前部署採購疫苗。

歐美多國都是去年3、4月、疫苗還在研發階段就超額下單，我國卻等到研發有成才洽購，量不足、到貨慢，造成國內目前面臨疫苗荒的窘境，「國際上現在大家已經在買明年的疫苗，歐美已經下單20億劑，」蘇益仁憂心指出，台灣現在再不趕快下單，不但今年國人打第一次的疫苗買不到，連明年的疫苗都買不到。

●長遠之計 爭取代工是應該走的路

疫苗不足是目前國人之痛，由於代工的國家可優先獲得疫苗，不少民眾提到政府之前拒絕為AZ疫苗代工皆一肚子火。但蘇益仁直言「代工我們目前的確沒條件，」一來我國沒有大型疫苗廠，疫苗產能原本就有限，二來國產疫苗即將上線生產，更無餘力代工。

劉士任也說，代工不是今天談妥、明天就能生產出來，需要時間部署。而台灣目前沒有生產腺病毒載體及mRNA疫苗的技術，若要代工必須進口機器設備，這是很大的投資，廠商也會考量投資下去能不能回收，以及代工有多少利潤等。目前全世界都在搶製作疫苗的原物料及設備，台灣即使現在談成代工，至少需一年半到兩年才能上線生產。

「但為長遠計，這是一條應該走的路，我們可以藉為國外疫苗大廠代工的機會操兵訓練。」劉士任說，代工是原廠把疫苗整個生產流程與技術提供你製造疫苗，目前泰國、韓國的代工都如此；更上一層則是技轉，除了技術，包括知識產權的授予，但洽談技轉權利金昂貴。

前衛生署長楊志良也說，超前部署，台灣當然需要爭取代工的機會，第一，代工你自己就有疫苗，這是跟對方談代工時會列入合約的項目；第二可以磨練技術；第三可以賺錢，產能不夠就擴充。