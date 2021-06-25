國內爆發多起透析中心群聚感染，原本身體狀況就不好的洗腎病友染疫後，重症風險更高，新店耕莘醫院內科部主任裴馰提醒，糖尿病、高血壓、中風、洗腎等病友均屬於染疫高風險族群，務必儘速接種疫苗，不過，腎臟疾病患者打完疫苗後，不可一口氣喝太多水。

自大規模開打AZ疫苗後，全台累積100多例接種後猝死個案，大部分死者為高齡，且合併高血壓、糖尿病，部分則是洗腎病友，為此，已納入優先接種名單的洗腎病友中，仍猶豫著到底該不該打疫苗。

裴馰表示，最近門診確實不少腎病患者問著「要不要打疫苗？」，他的答案都一樣，「只要經過醫師評估，身體狀況沒問題，就一定要打疫苗，且愈早打愈好。」

洗腎中心及相關診所屬於感染高風險場所，而腎友免疫力比一般人還差，國外研究發現，洗腎患者罹患新冠肺炎的風險遠遠高出一般人，且容易惡化為重症，死亡率也較高。

至於末期腎臟病，已有尿毒，或本身合併冠狀動脈心臟病、心肌梗塞，就必須謹慎評估，再決定是否接種。

裴馰指出，一般來說，情況穩定的慢性腎臟病患者，注射疫苗風險比較低，而接種疫苗帶來的嚴重副作用風險可能是10萬分之1，當然應該接種疫苗。

由於洗腎患者1週3次血液透析，經常見到醫師，在打疫苗之前，應該先與醫師溝通。