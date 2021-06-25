接種疫苗後仍有感染新冠的風險，接種後不能摘口罩！根據克里夫蘭醫學中心傳染病專家克里斯汀·英格蘭（Englund）博士說，在擁有一定程度的群體免疫力前，疫苗是針對新冠疫情的另一層保護，但是接種疫苗並不意味能立即以前的生活，強調需要再戴一段時間的口罩。

●接種疫苗後不能鬆懈 持續戴口罩五大理由

Englund博士解釋為何已經接種疫苗，仍需要戴口罩五大重要理由：

1. 疫苗生效需要時間：第一劑後確實會獲得部分免疫反應，但這並不意味著在針頭進入手臂後就立即受到保護，而且接種完疫苗需要兩週以後才會產生保護力。

2. 疫苗不能提供100%保護：儘管疫苗有效果，但是只能提供某限度的保護力，就算接種疫苗後仍有感染新冠的風險。

3. 接種過疫苗的人可能是無症狀傳播者：接種疫苗意味著發病和出現症狀的可能性減少，因為接種疫苗的人可能在無症狀的情況下被感染，並將其傳播給尚未接種疫苗者，如果接種疫苗的人認為不需繼續戴口罩，他們可能會導致病毒繼續傳播。

4. 保護免疫系統受損和無法接種疫苗的人：如果對疫苗中的任何成分有過敏反應不應接種。如果你完全接種疫苗，建議避開心臟病、癌症沒有接種疫苗的高風險人群。

5. 疫苗的劑量仍然有限：達到群體免疫需要50%到80%的人口接種疫苗才能達成，因此我們必須在他人等待接種疫苗時繼續戴口罩保護自己與他人。

儘管接種疫苗後沒有辦法立即恢復正常生活，疫情期間我們可以做的是在公共場合繼續戴口罩、勤洗手、避開人群，並在與未完全接種疫苗的人保持距離。Englund博士說，「在足夠多的人接種疫苗且病例和死亡人數下降之後，才有機會開始改變戴口罩的政策，但在那之前，我們必須在控制新冠疫情中保持警惕」。