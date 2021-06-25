近日美國聯準會 （Fed）態度開始出現鬆動，一向立場「偏鴿」的聖路易斯聯準銀行總裁布勒德（James Bullard）表示，由於通膨超乎預期，決策者需要更加靈活，透露可能提前升息的「鷹派」訊息；但紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 （John Williams）則認為，現在開始收緊政策還為時過早，釋出鴿派訊息，緩解了市場先前的恐慌情緒。

Fed的試探動作讓美股波動放大，顯示市場已對利率決策轉向產生預期心理。對於台股而言，這是疫情之外，下半年的最大變數；原因在於一旦升息提前，市場原先最倚賴的資金動能將會受阻。今 (24) 日台股終場上漲71點，收在17407點，創下一個多月來新高，成交量4163億元，短線上，暫以季線為台股的多空分界，在指數未帶量跌破季線前，積極選股仍是主要策略。

之前提到今年航運股在台股的重要性越來越高，從貨櫃航運、散裝航運、到貨運承攬等前景看好；一路追蹤的貨櫃航運三雄：長榮、陽明、萬海，受惠運價上揚，業績看俏，股價持續創下波段新高，目前隨著旺季來臨，加上後續有補庫存需求，法人仍在上修其目標價，操作以上升趨勢線來觀察。

至於代表散裝航運運價的BDI指數近日強彈後震盪，當中由於BSI指數（超輕便極限型船指數）本波最為強勢，以小船為主的慧洋-KY、四維航、台航、正德等後續可留意；另外，海空運需求暢旺，對於貨攬的台驊、中菲行、捷迅也有利。本波航運股在多次談到的「賺錢效應」加持下，已經成為法人配置部位時很重要的一塊。

目前半年報作帳行情進入最後階段，今年由於多方可用之兵眾多，目前選股重心已逐漸延伸至下半年展望。今年以來，半導體需求不斷，包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等皆產能滿載，下半年還有部分新產線開出，對於上游的矽晶圓需求將持續升溫，相關業者如合晶、環球晶可進一步留意。

至於受惠ABF和BT載板需求強勁，產品報價持續上揚，IC載板下半年營運看好，如南電、欣興、景碩等都有資金卡位，可列入觀察。另外，由於伊朗核子談判缺乏進展、歐美旅遊需求持續回升，下半年油價看漲，對於塑化股有利，台塑及台聚集團也可追蹤。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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