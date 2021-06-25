做人如果太重感情，不僅容易受騙，更會因為人情壓力活得很累，搜狐網命理專欄點名，天秤座、射手座、水瓶座的人天性薄情，他們只追求活在當下，好好善待自己，對於一切人事物看很開，因此常常給人不食人間煙火的印象。

▍1.天秤座

在很多人看來，天秤座總是扮演好人的角色，個性隨和、熱心溫暖，但實際上他們只是基於禮貌，才會對誰都很客氣。天秤座的心中其實只有自己，他們一直以來最重視的就是自我的感受，只追求活在當下，如果能和喜歡的人經常見面，那就開開心心好好相處，若不常見面，他們也不會過分懷念，一切隨緣。

▍2.射手座

射手座之所以給人薄情的印象，是因為他們想得開！有些事情一旦太執著，就會作繭自縛，所以射手座的人很少會困住自我，對於感情也是一樣，因此不太會真正愛上一個人。而且射手座的人大智若愚，他們凡事都會忠於當下、忠於自己，不會讓自己不快樂。

▍3.水瓶座

水瓶座的灑脫其實源自於他們的薄情，他們從來不會主動，對於任何事情都是一副無所謂的態度，你不聯絡他，他就不會聯繫你，所以總給人一種不食人間煙火的感覺，但其實他們只是把所有的熱情留給自己。在感情方面，水瓶座的人也從來不念舊，因為過去對於他們來說沒意義，只會活在當下，享受現有的生活。