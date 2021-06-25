歐洲國家盃足球賽晉級16強隊伍在24日全部出爐，嚴格說來除了擁有德甲進球王萊萬多斯基（Robert Lewandowski）的波蘭於小組墊底出局，並無真正的強隊爆冷落馬。不過「死亡之組」F組戰局詭譎，使得台灣時間27日凌晨開踢的16強淘汰賽，出現英格蘭vs.德國、比利時vs.葡萄牙兩組精彩戲碼。

F組直到全部比賽踢完才底定戰局，就連小組中被認為最弱的匈牙利都比預期頑強，最後一戰甚至差點扳倒德國晉級。死馬當活馬醫的德國雖以2比2保住平局，並藉對戰優勢比下同為4分的葡萄牙，以F組第2出線，但16強要碰上D組冠軍英格蘭，兩支前世足冠軍只有1隊能挺進8強。

葡萄牙靠C.羅納多（Cristiano Ronaldo）的兩顆罰踢破門，以2比2逼和法國，雖以F組第3作收，但藉3戰攻入7球的強大火力，仍以戰績最佳的分組第3晉級16強。只是這樣出線要碰上奪冠熱門、B組冠軍比利時，葡軍也未必開心。

葡萄牙和比利時都在小組預賽攻入7球，僅次於8球的荷蘭並列第2，但葡軍有5球為C羅所進，其他攻擊手除了喬塔（Diogo Jota）之外，還沒有人能夠分擔C羅重任。而外界憂心葡軍後防老化的問題也確實暴露，被進6球為晉級隊伍中最多者。面對火力強大的比利時，葡軍衛冕之路恐不樂觀。

另一方面，葡萄牙上屆靠著絕佳籤運，在淘汰賽幾乎沒碰到傳統強隊，最終於決賽氣走法國首次捧盃。本屆淘汰賽籤表跟上屆有些相似，又是上半部難踢、下半部相對容易的態勢，偏偏葡軍這次落在上半部籤表，除了比利時還有義大利、法國、西班牙3支前世足冠軍，難怪葡萄牙在台灣運彩的晉級4強、晉級決賽玩法中，賠率都已落到第9，連挺進8強都不被看好。

德國隊靠葛雷茲卡（左）的終場前進球保住16強門票，但攻守失序前景令人憂心。（美聯社）

相較之下，英、德雖在16強狹路相逢，但下半部籤表除了他們已無前世足冠軍，最大威脅荷蘭在4強之前也不會遇到，8強對手則是瑞典vs.烏克蘭的勝方。英、德誰能挺過這場硬仗，接著或許能如倒吃甘蔗漸入佳境。

不過英、德各有各的問題，「三獅軍團」英格蘭雖以D組冠軍出線，且保持「零失球」成績，但D組也是總進球數最少的1組，不能證明英格蘭防線真的完美無瑕。而且比起防守，英軍3戰只進2球的攻擊火力更令人憂心。

德國則是攻守都抖到不行，卸任在即的教頭勒夫（Joachim Löw）空有一手好菜卻炒不出佳餚，備受外界批評。就隊型來看，英格蘭的優勢在邊路進攻，但D組對手多在後場死守，讓三獅攻擊打不開局面。但16強賽德國正常會壓上搶攻，或許會是英格蘭想要的節奏。

從16強籤表來看，最有可能的黑馬又是「灰姑娘」丹麥，不僅分在強手不多的下半部籤表，16強對手威爾斯狀況也不突出。丹麥本屆首戰失去心肌梗塞的攻擊核心艾瑞克森（Christian Eriksen），所幸急救成功也激起全隊士氣，反而成為精神力最強大的團隊。彩迷考慮「晉級冠軍賽球隊」的玩法時，不妨押寶賠率6.75的丹麥。