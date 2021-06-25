近日一位皮膚科女醫生的照片被分享在PTT表特版（Beauty）上，由內而外散發出來的知性美加上吹彈可破的皮膚，讓PTT網友看了驚為天人，紛紛留言大讚她渾身散發仙氣真的正，更有眼尖網友認出這位女醫師來自日本，是曾演出真人實境秀《雙層公寓》成員早田悠里子。

早田悠里子2015年參演真人秀《雙層公寓：都會男女》，嫵媚外型、楚楚可憐氣質加上帝京大學醫科學生的身份，讓她成為節目中最搶眼的成員之一，一登場隨即吸引3位男成員追求。

如今6年過去，早田悠里子順利從大學畢業，成為一位專業的皮膚科醫生。她在忙碌工作之餘，也不時透過社群網站向粉絲更新近況，近日多張美照更被分享在PTT表特版，女人味噴發的嬌美模樣，也瞬間吸引網友暴動留言「可愛」、「雙層公寓最正」、「皮膚真好，很像日本模特兒」、「泳裝照最神」、「表特回來了」。

現年29歲的早田悠里子不僅人美頭腦好，身材更是一級棒，她近日還在社群網站PO出性感比基尼泡湯照，大方秀出藏在白袍下的超兇身材，波濤洶湧的養眼畫面，讓日本網友也大讚她比背後風景更迷人！