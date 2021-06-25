比特幣難敵利空消息排山倒海般的撲來，日前價格再度慘崩，一度跌破3萬美元，美國經濟學家薛夫（Peter Schiff）眼見比特幣一落千丈，先是大肆數落先前吹捧比特幣的許多知名投資人，並表示比特幣目前技術線型呈「頭肩頂」的型態，接下來就會朝著零一直下探。

《Bitcoin.com》報導，薛夫實際上對比特幣少評論，然而在比特幣周一暴跌的隔天，薛夫幾近所有推文都和比特幣息息相關，還談及他最熱愛的貴金屬投資「黃金」，大肆數落當初嘲笑黃金下跌的比特幣投資人。

薛夫表示，黃金上周下跌6%受到比特幣投資人冷嘲熱諷，說跌幅是比特幣3%的2倍左右，然而黃金跌幅收斂，反觀比特幣大跌9%；除此之外，「黃金雖較2021年高點跌了9%，但比特幣可是下跌了50%」。

薛夫還藉此對一眾吹捧比特幣的知名投資人熱諷一番，包括虛擬貨幣投資機構Galaxy Digital執行長諾沃格拉茨（Mike Novogratz）、美國軟體公司Microstrategy執行長塞洛（Michael Saylor）等，表示「若真想買比特幣，就等Microstrategy賣掉最後1聰（satoshi比特幣最小面額）」。

薛夫發出警訊，比特幣技術線型已經呈「頭肩頂」的型態，頭部接近6.5萬美元，頸線則在3萬美元附近，此線型代表著比特幣正朝零持續下探。

同時，基金管理公司Navellier&Associates創辦人納維里爾表示，看到了2個頭肩線型，比特幣將會跌破1萬美元，「散戶買進的原因都是因漲而買，這也意味著也會因跌而賣」。