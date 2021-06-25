大陸電信設備巨頭華為遭到美國制裁，不能使用GMS服務，甚至連含有美國技術的半導體產品與服務都無法獲得來源，全球晶圓代工龍頭台積電在去年替其代工生產該公司絕版的麒麟9000處理器後，2020年9月14日之後不再供貨華為，這也導致華為讓手機業務活命，將子品牌榮耀切割出去發展。新榮耀日前發布最新款手機榮耀50系列，並採用高通的S778G，該款處理器則是委由台積電6奈米製程。

華為去年將子品牌榮耀，出售給由具國企背景的的深圳市智信新信息技術，華為與榮耀完全切割，以確保新榮耀能繼續採購美方的晶片與零組件，華為也宣布，不再持有「新榮耀」任何股份。

據新浪財經報導，新榮耀CEO趙明在發布會上提到，「從2020年的11月17日到今天整整211天，榮耀一直在努力追尋著回歸之路」。在去年同期，榮耀在大陸市場市占率一度來到16.7%，但由於「眾所周知」的原因，榮耀的供應遭到極大困難，市占率不斷下滑，最低一度來到3%，但在今年5月，已經回升至9.5%。

趙明指出，新榮耀未來會有3個產品線，包括Magic、數位系列及X系列，並讓Play系列將作為線上子品牌發表。至於今年初推出的首款產品榮耀V40，搭載聯發科天璣1000+，由台積電7奈米製程EUV技術生產，以3599元人民幣發售。

至於榮耀50系列榮耀 50、榮耀 50 Pro搭載高通S778G，主打中低階價格的榮耀 50 SE ，搭載聯發科天璣 900。榮耀50國際版甚至可以搭載華為所不能使用的GMS服務，旗艦機種Magic 3 搭載S888，該款處理器委由三星5奈米製程，等於是在各方面下求生存，這也多虧於華為沒有持有新榮耀股權，讓美方認定，可以將華為與新榮耀切割。