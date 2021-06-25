波羅的海三小國之一的立陶宛宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣；國民黨台北市議員羅智強日前曾批蔡政府是「疫苗乞丐」，引發熱議。前民進黨立委沈富雄對此直言，立陶宛給我們2萬劑疫苗，「這是很可笑的國際大笑話」。

針對立陶宛宣布捐2萬劑疫苗，沈富雄23日在《雲端最前線》節目中表示，這是很可笑的國際大笑話，立陶宛的人口只有台灣的1/8，國家面積也只比台北大一點，卻給我們2萬劑疫苗。

沈富雄認為，總統訓令外交部、外館要跟全世界說，可以加減給我們疫苗，因為我們緊急需要。他指出，這是很奇怪的作法，台灣私底下可以跟友好的國家，比如跟日本說，他們的疫苗剩那麼多，可以賣給台灣，也可以跟美國人說，加減給我們疫苗，但如今連立陶宛也要去宣導台灣需要疫苗，這是把台灣的窘境，向全世界昭示。

沈富雄接著表示，台灣在沒有疫苗的情況下，這麼短的時間內，確診率尚未上升，很快就下降了，這是大家的功勞。現在大家都在修理衛福部長陳時中的團隊，陳時中無法為自己辯護，現在陳時中和執政團隊的困境就是，最會內宣；但是到目前為止，他們的內宣有一貫的手法，就是沒有內涵，不用頭腦去研究，他們不走這條路，他們的做法就是罵你，然後宣揚自己有多好。