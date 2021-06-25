Pacers worked quietly and quickly to get a deal done with Rick Carlisle. Team had planned to start interviews with several candidates in Chicago this week. Carlisle was a top assistant to Larry Bird early in his coaching career with Pacers. https://t.co/Hf1POaqEFp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24 2021

就在《ESPN》權威記者沃納洛斯基還在報導溜馬本周在芝加哥跟幾個總教練候選人見面之際，他的同事麥克馬洪卻於25日凌晨搶先爆料，剛把前總教練約克倫開除的溜馬，已經決定跟前獨行俠總教練卡萊爾完成4年2900萬美元的教頭合約。

其實溜馬這麼快就跟卡萊爾簽約並不意外，畢竟卡萊爾在1994到97年期間擔任過溜馬助教(當時教頭是柏德)，更於2003到07年期間當過溜馬總教練，還在2003-04年球季帶領溜馬創下隊史最高勝率紀錄(61勝21敗)，也是「奧本山亂鬥」的溜馬教頭。

如今溜馬重新找回卡萊爾執教，主因還是對他的熟悉度，以及曾在2011年幫助獨行俠拿下隊史首冠資歷，可見溜馬應該不太相信先前盛傳卡萊爾跟球員大鬧不合，不僅獨行俠當家球星東契奇不爽卡萊爾，更曾傳出卡萊爾辱罵陣中非明星球員。

不過卡萊爾畢竟是史上11個曾在球員與總教練生涯都拿過總冠軍的人之一，執教經歷還是比起檯面上不少候選人優異不少，接下來溜馬仍看沙波尼斯、布羅格登、利佛特等主力要怎樣適應新任總教練卡萊爾的領軍風格與戰術體系，到底卡萊爾行不行？下季就有答案。