六月鋒面讓全台水庫大進補，除德基水庫外，其餘中南部水庫悉數解除警報。(圖／台灣水庫即時水情)

六月的三波鋒面，為台灣帶來大量降雨，也大幅舒緩了嚴峻的水情，不少原本面臨乾涸危機的水庫「滿血復活」，其中南化水庫更是達到了滿水位，必須放水的情形，有空拍團隊也記錄下這難得一幕，錄下了震撼瞬間。

5月底只剩下10.6%、不到1000萬噸的南化水庫，經過了一個月來的鋒面洗禮，如今不僅不缺水，甚至達到了100%滿水位，蓄水量來到9185萬噸，水庫也不得不自然放流、洩水。

影音取自YouTube/台南空拍大雄空拍團隊

為了紀念這一刻，《大雄空拍團隊》也利用空拍，記錄了南化水庫放水的瞬間，只見水庫好似瀑布般不斷宣洩，翠綠的水面充滿畫面，無法想像這是一個月前幾乎見底的水庫，壯闊畫面也讓不少南部民眾讚嘆，歡呼終於不用限水了。

南化水庫在1994年落成，與全台最大的曾文水庫僅相隔10公里，中間隔了阿里山山脈，總容量為1億4946萬噸，為台南、高雄最重要的用水來源之一。但南化水庫泥沙淤積嚴重，更因2009年八八風災，沖入大量土石，有效容量大幅縮水，如今僅剩不到9200萬噸。