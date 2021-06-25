2021年過了一半，没等到解封，全台三級警戒延長至7月12日，民眾仍不能對疫情掉以輕心，通靈大師江嘉葉位為讀者分析12生肖的國曆7月運勢，讓你防疫待在家，參考接下來7月在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

【鼠】幸運數字：15

屬鼠人在7月份，開始有了一份衝勁，心中也擬定了一套計畫，想要大展長才，實在是因為心中委屈太久，不想再繼續被埋沒了，希望可以綻放光芒，讓大家看到，雖然有正面想法是值得讚賞的，但要切記，千萬別想走捷徑，一定要用正大光明的方式，才能達成目標。

【牛】幸運數字：4

屬牛人在7月份，在工作上能夠迎來好消息，一掃過去的陰霾，重新嶄露頭角，有望獲得新合約或是新的工作機會，更有可能獲得上司賞識，進而升職加薪，但切忌得意忘形，在這麼多的好消息之下，可別讓自己過於驕傲，以免遭人妒忌，惹上糾紛，應謙虛為佳。

【虎】幸運數字：6

屬虎人在7月份，感情能夠大步邁前，此時的你，在觀念及想法上，都已成熟，不妨向心愛的人大膽示愛，用溫柔的情緒以及結實的肩膀當後盾，有望獲得芳心，如果是已婚夫妻，那麼可以好好把握這個月，將有機會受孕成功，升格當父母。

【兔】幸運數字：8

屬兔人在7月份，無論是在各方面，可謂忙碌的一個月，許多事物多頭進行，忙得不可開交，甚至覺得自己能力有限，無法掌握事情的發展，但好事多磨，雖然疲憊，但一定要堅持下去，排除困難，這些努力不會白費，期間甚至能得貴人前來相助，最終仍會獲得好消息。

【龍】幸運數字：8

屬龍人在7月份，似乎突然有了突破盲點的想法，許多過去的疑惑或困惱，在這個月特別能靈光乍現，神來一筆，找出解決的方法，尤其是設計創作人員，過去卡了很久，無法令客戶滿意的點子，這個月很有機會可以提出創新，並獲得認同。

【蛇】幸運數字：6

屬蛇人在7月份，要特別注意人際關係，如果曾經與人有摩擦衝突，這個月有機會能夠冰釋前嫌，得到緩和的機會，但是要小心，表面的平靜，不代表真正的和諧，所謂刀切豆腐兩面光，對方可能只是表面功夫，背後卻暗箭傷人，不得不防。

★民俗說法，僅供參考。