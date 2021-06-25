【回憶殺】以電視劇《上海灘》和港片《跛豪》紅遍兩岸三地的呂良偉，是許多80、90年代觀眾的男神，在香港電影黃金時期進軍影壇的他，幾乎不用擔心沒戲拍；但事業順遂的呂良偉感情路很波折，閃婚閃離兩任前妻周海媚和鄺美雲，最後情定小15歲的商場女強人楊小娟，在賢內助打點下，65歲的他身價超過新台幣43億元。

呂良偉是越南華裔，回香港後報名無線台演員訓練班，但是當時同類型演員太多，TVB一開始還以「不夠帥」沒打算簽約；直到恩人李家鼎出現，欣賞他認真工作的態度，決定替他向電視台高層反映，後來才成功簽約，開啟他精采的星路。

呂良偉在《上海灘》飾演「丁力」，意外變成他的生涯代表作。(圖/ 摘自微博)

原本只能在一些電視劇當小配角的呂良偉，1980年獲得《上海灘》黑幫頭目「丁力」一角，電視劇收視亮眼外，「丁力」這個角色彷彿和呂良偉畫上等號，之後推出的續集，繼續讓呂良偉展現他的帥氣面貌；在他離開TVB之後開始投入大銀幕，和許多大導演都有合作，而1991年的《跛豪》是他從影以來最成功的作品，該片更獲得1992年香港金像獎最佳電影。

呂良偉在影視都有許多經典作品。(圖/ 摘自微博)

每一名演員都希望有自己的代表作，光是「丁力」和「跛豪」就讓呂良偉成為80、90年代的傳奇男神，演藝事業可說是一帆風順，讓他的感情世界顯得坎坷又波折。

呂良偉帥氣的外貌從出道以來就緋聞不斷，有和女星鄺美寶和郭錦恩交往過，最令人驚訝的是，他一共有過三段婚姻，兩任前妻都是圈內人，更是多少人心中的女神周海媚和鄺美雲。

呂良偉和周海媚有過一段5個月的婚姻。(圖/ 摘自微博)

他曾在自傳中聊到她們兩人，和第一任妻子周海媚婚姻僅維持5個月，他認為「那時我們還不懂愛情」；而跟第二任妻子鄺美雲閃婚後，1年半左右時間就為婚姻畫下句點，他則坦承，這段婚姻讓他對愛情和婚姻的信念徹底瓦解。

1997年呂良偉和鄺美雲結婚。(圖/ 取自中時資料庫，何麗萍攝)

在經歷兩場失敗的婚姻後，呂良偉因為要負擔巨額贍養費，還遇到金融風暴，他的財產幾乎快蕩然無存；但2001年呂良偉突然公開迎娶商場女強人楊小娟，還大方承認兩人「奉子成婚」，而小他15歲的楊小娟也成為呂良偉人生再創巔峰的最大關鍵。

呂良偉最後情定小他15歲的楊小娟，更時常在公開場合稱讚愛妻有多好。(圖/ 摘自呂良偉微博)

呂良偉在愛妻楊小娟的支持下，他無論是做生意或是投資都相當成功，據悉，他在香港、大陸和台灣都有房產，在澳洲和加拿大也有樓房店鋪，保守估計身家超過港幣10億元（約新台幣43億元），徹底從谷底大翻身，也讓他更加疼愛楊小娟，兩人感情至今都很甜蜜。