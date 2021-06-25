鋒面逐漸北移，今（25日）台灣西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣，各地氣溫則沒有太大變動，維持在24度到31度之間。清晨南部地區及午後各地山區仍有局部大雨發生的機率。
氣象局預估，今日鋒面逐漸北移，西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨偏向於午後熱對流所造成，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
溫度方面，今日各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。
紫外線方面，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣以及澎湖縣的紫外線指數來到過量級達到過量級，其餘各地區均為中量級至高量級。
空氣品質方面，24日全台空氣品質良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。
周六至下周三（26日至30日）西南風增強，南部地區容易有陣雨或雷雨，中部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，要留意中南部地區有局部大雨發生的機率，
今年第5號輕度颱風薔琵24日20時的中心位置硫磺島南南西方600公里之海面上，持續偏北朝日本東方海域移動，對台灣天氣沒有影響。
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