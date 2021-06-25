俄羅斯當局表示，一架軍用直升機今天傍晚進行飛行訓練時，在聖彼得堡（Saint Petersburg）附近墜毀，造成3人死亡。

當地新聞網站Fontanka引述發言人的說法報導，墜毀的Mi-8直升機屬於俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia），機上3名成員全數罹難。

根據同一個消息來源，直升機訓練時在空中發生事故，隨後墜落於俄國西北部的加契納區（Gathina）。（譯者：楊昭彥）1100625