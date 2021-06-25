俄國軍用直升機訓練時墜毀 3死 04:312021/06/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為Mi-8直升機示意圖，非出事直升機。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯當局表示，一架軍用直升機今天傍晚進行飛行訓練時，在聖彼得堡（Saint Petersburg）附近墜毀，造成3人死亡。 當地新聞網站Fontanka引述發言人的說法報導，墜毀的Mi-8直升機屬於俄羅斯國家近衛軍（Rosgvardia），機上3名成員全數罹難。 根據同一個消息來源，直升機訓練時在空中發生事故，隨後墜落於俄國西北部的加契納區（Gathina）。（譯者：楊昭彥）1100625 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美國佛州大樓倒塌1死99人失聯 當局持續搜救 - 國際 - 中央社 出身民主革命家庭 當總統是命運 - 國際大事 - 中國時報 加拿大原民寄宿學校遺址 被揭發暗藏數百無名塚 - 國際 - 中央社 史上染疫最久病例！英國年逾7旬老翁 確診43次長達10個月 - 國際 - 中央社 影》美高樓半夜突然局部倒塌 現場畫面曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。