美股收紅！道瓊上漲322點、那指標普創紀錄新高 05:062021/06/25 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統拜登（Joe Bidne）支持聯邦參議院一份跨黨派基礎建設協議後，美股那斯達克指數和標普500指數今天收在紀錄新高，道瓊工業指數也收漲。 道瓊工業指數上漲322.58點或0.95%，以34196.82點作收。 標準普爾500指數上揚24.65點或0.58%，收4266.49 點。 科技股那斯達克指數揚升97.98點或0.69%，收14369.71點。（譯者：楊昭彥）1100625 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 美國佛州大樓倒塌51人下落不明 當局持續搜救 - 國際 - 中央社 日媒：東京奧運選手團入境日本 已知6人確診 - 國際 - 中央社 紐時：依賴陸製疫苗卻淪全球疫情最嚴峻的4個國家 - 國際 影》美高樓半夜突然局部倒塌 現場畫面曝光 - 國際 加拿大原民寄宿學校遺址 被揭發暗藏數百無名塚 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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