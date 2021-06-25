美國總統拜登（Joe Bidne）支持聯邦參議院一份跨黨派基礎建設協議後，美股那斯達克指數和標普500指數今天收在紀錄新高，道瓊工業指數也收漲。

道瓊工業指數上漲322.58點或0.95%，以34196.82點作收。

標準普爾500指數上揚24.65點或0.58%，收4266.49 點。

科技股那斯達克指數揚升97.98點或0.69%，收14369.71點。（譯者：楊昭彥）1100625