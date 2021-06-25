凌晨惡火！台北市萬華區西園路二段巷內一處民宅今晨3時許發生火警，警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅，消防隊員已發現1名無法辨別性別的死者，警消仍正搜索現場當中。

據「聯合新聞網」報導，起火民宅4、5樓為同一屋主所有，有2名住戶在屋內，包含一名90多歲、行動不便的老翁在內。

台北市消防局凌晨3時13分接獲民眾報案，派出18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車、4輛救護車及73名消防員趕往現場搶救。

目前已將火勢撲滅，已發現一名無法辨別性別的死者。至於詳細起火原因，還有待警方調查中。