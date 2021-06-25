紓困4.0精進方案，內容包括勞工紓困貸款名額等加碼、自營作業者與無一定雇主勞工的紓困認定資格放寬等。（示意圖／中時資料照）

因應疫情衝擊各行各業，自紓困4.0上路後，行政院24日進一步推出「紓困4.0精進方案」，從「資格認定放寬」、「補助人數、額度加碼」、「新增個人及營業場所補助」及「電費、租金減免」等四大面向規劃，內容包括放寬對自營業者及勞工紓困貸款所得認定的基準、新增補助有投保的打工族，新創、演藝團體紓困貸款，其中打工族還可領到1萬補貼。

至於紓困4.0精進方案內容有哪些？以下為《中時新聞網》特別整理出相關重點內容：

【負擔減少】

●住宅用電戶，6月不實施夏季電費，受惠人數約1000萬人

●服務業、農業用電戶，今年5－7月，電費減收最高30%電費，受惠人數約75萬人

●國營事業土地房舍、國有非公用不動產承租戶，租金減收2成延長到2022年6月，受惠人數約20萬人

●新創業者，林口新創園、南軟、南科、高軟育成中心，進駐業者5-7月租金減半，受惠約255家

●小客車租賃業者，7月1日至9月30日汽燃費減徵50%，受惠約6萬輛

【補助更多：個人】

●打工族、部分工時勞工，發放1萬元紓困補助，受惠人數約41萬人

●短期代課老師、鐘點人員，停課期間由政府出鐘點費

●中止建教合作的高中建教生，補助學校發給紓困補貼

教育部表示，將針對該等建教生自110年5月18日至110年7月31日期間，依其中止訓練而停止領取生活津貼之月數，每人每月發給1萬元；其中止訓練未滿全月者，按其中止訓練日數比率折算發給金額

●無雇主導遊領隊、國旅領團人員，補助每人每月1萬元，共3個月薪資

●染疫死亡者，發放10萬元慰問金。

●還款困難的民眾，得申請貸款緩繳或展延3到6個月，免收違約金或循環利息，受惠人數約18萬人

●具永久居留身分外國人，納入紓困請領對象，受惠人數約2.7萬人

●保戶，保險業提供保單借款利率調降等措施

★關於「部分工時受僱勞工生活補貼」內容：受理請領期間自6月28日起至8月31日止，發放對象為今年4月30日已參加就業保險，且月投保薪資23100元（含）以下者，並限不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼，預估約有41萬名部分工時受僱勞工可受惠，將採下列二方式，讓勞工方便申領：

一、專屬網站申領：自6月28日上午10時開放「勞動部部分工時受僱勞工生活補貼網」（https://pt.10000.gov.tw），可直接登網；亦可經由勞動部官網（https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/?roleL1=50034）前往。符合資格之部分工時受僱勞工，上網登錄身分證號及金融機構帳戶號碼等資料，經系統核驗資料正確後，1萬元生活補貼將直接匯入申請人帳戶中。考量申請初期人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，7月1日後才開放查詢申請結果。

二、實體ATM領取：自110年7月1日起，符合資格之部分工時受僱勞工可持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM，插入提款卡後，選擇部分工時生活補貼，輸入身分證字號及提款卡密碼，即可領取1萬元現金。

三、特殊處理：符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開2種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

教育部紓困4.0精進措施。(取自教育部臉書)

紓困4.0精進方案內容-事業

【補助更多-事業】

●小客車租賃業，補助2021年5月至2022年5月之防疫物資經費。

●旅行業團體旅遊，團體旅遊取消補貼因應三級警戒延長

●補習班、安親班、幼兒園，提供貸款利息補貼，受惠約3600家

●演藝團體，提供貸款額度最高600萬與利息補貼，受惠約1000家

●新創業者，信保成數加至10成，利息補貼加碼，受惠約3000家

紓困4.0精進方案內容-標準放寬

【標準放寬】

●自營業者與無一定雇主勞工，放寬可採用2020所得基準，受惠約7.6萬人

●年滿15歲國民、獲准居留外陸籍配偶，可申請安心上工計畫，受惠約3萬人

●商業服務業，彈性認定營業額衰退期間

經濟部自7日起，已開放有稅籍登記之商業服務業者申請營業衝擊補貼，條件只要110年5、6、7月任1個月營收較108年同月或110年3至4月月平均減少五成以上，就按本國全職員工數乘以4萬元發給企業補貼。考量疫情係自5月中起影響商業較遽，故預估6月可符合衰退條件的業者，可先提出5月15日至6月14日之營收資料送件申請，後續再追認6月份財報，以便利業者儘速申請拿到補貼款。

商業服務業營業衝擊補貼資訊請詳洽線上申請網站https://csm-subsidy.cdri.org.tw/，客服專線02-7752-3522

●新創事業，彈性處理資格認定，經濟部設立窗口協助認定、申請補助

新創事業有任何紓困的問題，可洽新創紓困專責辦公室（02）23692358（服務時間上午9:00至下午6:00）或電子信箱[email protected]；受理時間自110年6月15日至8月13日止

紓困4.0精進方案內容-紓困加碼

【紓困加碼】

●勞工紓困貸款申請人，放寬可以2020所得為基準，6/19前送件，符合資格者皆可核貸

配合勞動部將每名勞工10萬元的勞工紓困貸款申請名額加碼，將原50萬人申請名額提高至若117萬已申請者均符合條件，均將給予核貸

●無加保勞工（急難紓困），人數發放預估由47.5萬人上修至75萬人

●機場商業服務設施業，擴大補貼基本維運費用補貼3成提升至4成

●小規模營業人，中小企業專案貸款C方案，每戶最高額度從50萬提升到100萬

★相關資訊詳見：

申辦勞工紓困貸款

申辦自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼 勞保局E化服務系統

申辦安心即時上工計畫

申辦部分工時受僱勞工生活補貼 （申請網站6/28開放：https://pt.10000.gov.tw ）