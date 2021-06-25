美國佛州靠近邁阿密海灘（Miami Beach）的一棟濱海公寓高樓今晨部分坍塌，造成至少1人死亡、99人失聯。現在救難人員還在瓦礫堆中搜救，死亡人數恐怕會繼續增加。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia Lopez Moreira）一家人也在失聯名單上。

根據法新社，事發當時，為數不明的居民可能正在瑟夫賽德鎮（Surfside）這棟12層樓的建物內沉睡。突然間建築物一大部分塌陷成瓦礫堆，露出公寓內部的模樣。

29歲阿根廷人費南德茲（Nicolas Fernandez）現居邁阿密（Miami），他的朋友當晚人在位於倒塌建物內的他家過夜。事發至今，朋友音訊全無。

費南德茲說：「建築物的一側全倒了，都不在了。我不知道他們的狀況，不知道他們還活著嗎。」

警方表示，目前還有99人失聯，他們在公寓坍塌當下可能位於建物內。

邁阿密戴德郡警察局（Miami-Dade Police Department）局長拉米雷斯（Freddy Ramirez）在記者會上表示，失聯理由可能有很多種，他們還在搜救初步階段，另有53人已安全尋獲。

根據領事人員，已知至少有18名拉丁美洲國家的國民失蹤，包括3名烏拉圭人、9名阿根廷人、6名巴拉圭人。

瑟夫賽德鎮有為數眾多的猶太人，數名拉比在案發現場協助搜救行動。

根據邁阿密戴德郡消防局官員，這次事件影響大約55間公寓。（譯者：楊昭彥）1100625