高雄市仁武區爆發家庭群聚感染，13人陸續確診，由於指標個案曾在三峽恩主公醫院就醫，一度引爆高雄槓新北疫調不實。個案被公布足跡後，位在高雄市新興區的西服店透過臉書發表聲明，揭露一段20多年前的往事，「充滿濃濃洋蔥」。

該名個案今年60多歲，平常在桃園工作，5月24日住進恩主公醫院動手術，6月22日確診；這段期間他因返回高雄造成家庭群聚，家人又跑去上班，再傳染給同事，導致共13人染疫。

高雄市政府公布其足跡，分別去過CS Kingsman紳士西裝西服店及勾勾手自助婚紗店，店員快篩全為陰性，目前自主管理中。CS Kingsman陳姓負責人在臉書PO出聲明，呼籲民眾不要責怪指標個案，「團結一起度過這波疫情才是最重要的」。

陳姓負責人透露，個案於6月19日由女兒陪同到店裡做西裝，只因女兒想替爸爸圓夢。原來父親20多年前結婚時沒拍婚紗，一直以來不無遺憾，貼心的女兒希望爸爸能一圓夢想，才會帶他來製作西服。

負責人強調，這對父女是當天最後一組顧客，依規定量體溫也無異樣，「經過此事件，希望大家不要帶著批評仇視的角度去責怪誰」，他認為，發生這種事大家都不樂見，遇到了該面對還是要面對。