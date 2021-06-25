超商和超市走出自營通路，搶攻電子支付擴展勢力範圍，全家便利商店「全盈支付」和全聯福利中心「全支付」24日皆獲金管會核准，取得專營電子支付機構業務許可。全家有超過1300萬會員的優勢，邀PChome集團旗下的「拍付」國際資訊與玉山銀行三強策略聯盟；「全支付」未來可代理收付實際交易款項（付款）、儲值業務、帳戶間款項移轉（轉帳）等業務。

全家超過3800間門市，投資專營電支機構「全盈支付」，總資本額預計7.6億元，若與玉山、拍付成功聯手，將是第一個由實體零售、銀行產業、網路電商共同成立的專營電子支付機構。全家表示，「全盈支付」籌備處將加速腳步申請正式營業執照，期望第4季正式上線服務。

若依7月1日即將上路的新電支條例來看，全家表示，未來電子支付機構經申請後得經營更多的業務項目，除得收受儲值款項、代理收付實質交易款項外，還可辦理國內外小額匯兌、經營與業務有關之買賣外國貨幣、協助發行及販售禮券或票券、紅利積點整合及折抵交易款項等業務。

全聯100%投資的子公司的「全支付」在取得業務許可函後，將加速申請營業執照腳步，期望6個月內取得營業執照後上線服務。近年投入數位轉型的全聯，自有行動支付PX Pay推出2年，下載數已破千萬，截至6月註冊會員數已達700多萬，同時PX Pay交易金額於全聯整體營收占比已達3成，每月交易金額近40億元，無論註冊人數、活躍會員數或交易金額都是通路之最。

未來「全支付」將接續提供全聯場域金流支付服務，引導PX Pay會員升級註冊全支付電子支付帳戶，用戶除了現行銀行信用卡外，同時也將開放銀行帳戶付款，首波預計上線10家以上以及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款，會員也能拿著APP到外部通路使用付款。目前全支付已積極拓展特約商店合作夥伴，包含日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，將提供會員食、衣、住、行、育、樂全天候不間斷服務，讓會員享有更多元、方便、快速的電子支付。