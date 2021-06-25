台北某士林護理之家爆發群聚感染，多人確診，台北市議員李建昌表示，自己接獲家屬陳情，稱整個過程荒腔走板，根本沒有任何單位向家屬說明，李建昌批，北市府、護理中心都沒有半個人向家屬說明狀況，更別說是慰問了，真讓人痛心！

李建昌昨（24日）在臉書發文表示，昨天半夜他收到陳小姐的陳情書，其母就是住在士林某護理之家，該機構被踢爆群聚感染已累計52人確診3人死亡。護理之家不僅向家屬隱匿實情，還未確實分艙分流才釀成大規模群聚感染。

李建昌感嘆，時至今日，北市府、護理中心都沒有半個人向家屬說明狀況，更別說是慰問了。真讓人痛心！

李建昌並貼出陳小姐陳情書，內容大意為陳小姐母親於109年2月4日起入住台北市士林區的某護理之家，因新冠病毒，政府要求不能探訪後，都以視訊的方式作為聯繫，期間護理之家一直謊稱機構裡面非常安全，包含其實6月8日已經有長輩確診，都沒有告知家屬，並且一直告知機構內是安全的。

陳姓家屬陳情書。（圖片翻拍自李建昌臉書）

直到6月16日，陳小姐稱，自己接到機構電話說母親發抖，卻不知什麼原因，所以機構在第一時間叫救護車去醫院，但事後自己才知道母親當日在護理之家失去血壓，是照服員做CPR才等到救護車到場就醫，陳小姐強調，這一切她都有證據。而院長通知她時，居然叫自己在家中等通知，等了20分鐘卻無消息，她自己自行聯繫某醫院，醫院回覆她目前在急診救治，因為是戶外，允許她隔約2公尺看母親，並且當場可以實際了解狀況。很不幸，當自己到場，醫生說重症確診，一小時候送進加護病房，至今母親仍在和病毒對抗。

陳小姐表示，自急診室離開後，傍晚她想到機構內還有許多長輩，於是打1922通報，至今6月23日，還沒有接到護理之家的任何關切電話，和對於事件隱瞞的理由？只看新聞說護理之家求助於衛生局，衛生局沒有協助？

陳小姐直言，自己有疑問的是，如果護理之家確實通報了，從6月8日到母親發病日6月16日，那麼多天，難道衛生局都沒有動作？她更批評，整個過程荒腔走板，最讓她不理解的是根本沒有說明會，根本沒有任何單位向家屬說明，黃副市長竟然在記者會上公然說謊。她只希望，台北市政府、衛生局和護理之家能給一個交代。

對於遭到陳姓家屬指控到現在市府和機構沒有說明相關情形，據《聯合報》昨報導，黃珊珊表示，「已請衛生局做檢討，檢討之後會向外界說明」。