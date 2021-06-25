國內疫情爆發，許多飯店陸續加入防疫旅館工作，還有不少藝人和善心人士紛紛捐贈防疫物資。對此，前高雄市副市長李四川昨(24日)在臉書列出各界「用愛來抗疫」的暖舉，並稱自己相當感動，也盼疫情早日結束，他更提到「天道忌滿，人道忌全」，現在的執政者應該會有很深的體會才對。

李四川24日在臉書的貼文提到，凱撒飯店集團林鴻道董事長率先捐五星級飯店當作防疫旅館，讓同仁一起加入防疫工作，使輕症確診者能有地方隔離，不讓疫情一直對外傳播，也讓飯店同業陸續加入防疫旅館工作，解決醫院病床不足的燃眉之需；賈永婕小姐、很多藝人及善心人士捐防疫物資，讓在防疫第一線的醫護人員有良好的設備救人也保護自己。

李四川也提到，郭台銘董事長、佛光會、台積電、慈濟基金會等機構願意捐贈疫苗，補足政府防疫物資及疫苗不足的窘境，這些慈善工作不只是錢，而是愛，是大愛，之前也在台北榮總耳鼻喉頭頸部主任朱本元臉書看到他與女兒及很多醫護人員，用生命不眠不休的站在防疫的第一線跟病毒博鬥，讓他相當感動與敬佩。另依成語詞典，「天道忌滿，人道忌全」，大意是指人生無法十全十美，警惕人在順境時，不可得意自滿。

看完各界對於抗疫的舉動，李四川提到，愛因斯坦曾說過：「世界不是毁在作惡者的手中，而是毁在袖手旁觀者的手中」，還好全民都加入防疫工作，「天道忌滿，人道忌全」，現在的執政者應該會有很深的體會才對，「我還是相信，因果才是人間最公平的仲裁者。天佑台灣，天佑全民。期望疫情早日結束。」

李四川也向所有的防疫人員表達最高的謝意，「因為有您們，我們一定會戰勝病毒」。有網友看完這篇貼文，則是留言表示「都是民間企業在做這些事，而我們選出來的政府在做什麽都在領薪水」、「真的是大愛」、「向所有的防疫人員表達最高的謝意」。