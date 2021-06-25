新冠肺炎疫情肆虐，全國三級警戒延至7/12，金曲歌后彭佳慧近來除了開直播與粉絲互動，就是在家陪伴小孩，沒想到昨天（24日）跟女兒玩時，竟不慎重摔在地，讓她痛到直呼：「聽到我的骨頭撞擊的聲音，尿液隱約也噴出」，讓所有粉絲擔憂不已。

彭佳慧透露晚餐後跟女兒在客廳聊天，當時女兒做了高難度動作「一手撐著牢固的餐桌，一手撐在鐵柱餐椅上，接著雙腳收起騰空約十幾秒」，隨後，她立刻依樣畫葫蘆小試身手，沒想到竟整個人騰空往後摔在地上，接著還隱約聽到骨頭撞擊的聲音，就連尿液也隱約噴出，痛的她眼淚直流痛苦喊叫著，更直接倒在地上無法動彈。

兒子聽到哀號聲立刻衝出來，除了要妹妹拿冰袋給她，更拿了個枕頭讓她躺在原地，並且詢問是否要叫救護車，當下看到兄妹倆蹲在身旁，一個眼淚直流，另一個則是鎮定陪著，讓彭佳慧瞬間覺得無比安慰，隨後也跟所有人報平安，表示自己沒有事了，除了提醒大家宅在家裡運動要注意安全，也呼籲疫情期間不要佔用醫療資源。

對此，網友也紛紛留言關切：「不要輕忽，有不適還是要給醫生看一下比較安心喔」、「真的還是去骨科檢查一下，比較保險也安心一下」、「最好照個x光檢查骨盆部份，看看是否有骨頭挫傷，若有怕會影響日後走路」、「還是要去看醫生哦！以防變成舊疾都沒發現」。