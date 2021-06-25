金管會為降低投資人參與門檻，提高投資人運用各種策略交易的操作彈性，宣布同意期交所推出小型電子期貨契約，契約規模及原始保證金均為現行電子期貨的8分之1，即約2.65萬元即可投資，將於28日上市掛牌。

證期局副局長郭佳君表示，此次為台股2001年推出小型台指期貨後，第二次推出的小型期貨種類。據統計，2020年小型台指期日均量達24.5萬口，超越台指期的18.9萬口。2021年4月小型台指期日均量達30.1萬口，亦高於台指期的20.5萬口。

郭佳君指出，目前電子類股成交值占台股約7成，顯示國人對電子類股商品具有相當的投資需求。不過，電子期貨契約乘數為每點4000元，依18日指數收盤水準829.76點計算，契約規模約331.9萬元，需繳交原始保證金21.2萬元，參與門檻較高。

而將於28日上市掛牌的小型電子期，契約成數為每點500元，即1口電子期貨等於8口小型電子期貨，需繳交的原始保證金僅約2.65萬元。交易暨結算規則等均與現行電子期相同，交易人持有未平倉部位數，每8口小型電子期契約可沖銷同一交割月份1口電子期契約。

郭佳君表示，小型電子期契約28日的上市掛牌價，將以25日電子期的收盤結算價決定。金管會重視普惠金融，未來仍將持續督導期交所規畫推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求，便利投資人建構多元交易及避險策略，達到便利性與普及性。