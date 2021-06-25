宜蘭縣頭城鎮近日被民眾發現，在頭城大橋靠近市區的道路旁有1個大型廣告帆布，上頭寫著「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」警惕外地遊玩民眾應堅守防疫、待在家；據悉是當地居民在臉書上發起活動、說明構想後，由眾多民眾留言喊「+1」募款而得經費，短時間內即募得費用並放置看板。

臉書社團「頭城二三事」幾名熱心的當地民眾為堅守防疫，自發性地號召民眾共同募資，並設計樣式後由廣告商大型輸出成海報牆，上頭寫著「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」藉此警惕心存僥倖心態、欲開車出遊的外地人仍要時刻維持防疫。

宜蘭縣頭城鎮近日被民眾發現，在頭城大橋下來處有1個大型廣告看板，上頭寫著「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「頭城二三事」）

宜蘭縣頭城鎮近日被民眾發現，在頭城大橋下來處有1個大型廣告看板，上頭寫著「防疫期間，宜蘭人都在家，你來幹嘛？好意思嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「頭城二三事」）

臉書貼文提到，當地許多善心人士不但協助找廣告放置場地，地主還免費提供放置海報，該海報長寬各為500公分、262公分，目前放置第1張總共花費為3864元，由當地居民募資而得，在臉書貼文發布16分鐘即募得，該海報將會放置到三級警戒結束。

許多網友留言表示，「這個好有意義，怎麼會一堆人都往宜蘭跑」、「可以建議一張可以貼在高速公路下來草坪上的架子上」、「希望快點開第2團，也想要參與募資」、「覺得很棒」、「頭城交流道下，來一個吧」、「很棒的想法，招牌的文字也很醒目，希望真的有發揮出功效」。