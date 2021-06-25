行政院昨（24日）公布紓困4.0的精進方案，將打工族納入補助範圍，每人發1萬元補助，受惠人數共41萬人。讓許多網友看了極度不滿，不少上班族崩潰直呼，再次看得到卻領不到，只能說正職有繳稅的人命賤；另也有網友認為紓困應全民普發，每個人都可以拿比較實在，也比較公平。

打工族可領1萬元紓困補助，讓不少上班族、正職員工在PTT上悲憤怒吼，「每天工作領超過最低薪資的錢，真的是我活該，命賤」、「有繳稅的真賤」、「做正職的都該死，這個社會不需要正職員工」、「正職疫情沒業績領底薪，什麼都沒有」、「誰叫我有正職，我賤」、「單身上班族都不用養父母顧家？」

許多未符合精進版紓困資格的勞工也在臉書上抱怨，「有繳稅的底層勞工什麼都沒有，只能去貸款，但連打工族都有錢可以領了，結果一般的勞工卻只能借錢」、「又是一次看得到，卻領不到的紓困」、「有繳稅的都領不到」。

也有大批網友忍不住大呼「紓困金應全民普發」，「真的要救助紓困，普發大家都領得到，要領紓困還要一大堆規則，對於沒領到補助的真的很不公平」、「全民普發才有效」、「支持人人平等，每人都可領」、「一人一萬比較實在」。