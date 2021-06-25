【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】受到新冠肺炎疫情衝擊，旅遊人潮銳減，促使飯店業開發旅館更多不同用途。2020年11月在日本就誕生了「長期住宿專門」訂房平台「Monthly Hotel」。

幫助擁有高品質服務的日本旅宿業另謀生路，Monthly Hotel網羅日本44都道府縣，包含都會區商務旅館、渡假村等約400個住宿設施，推出長期住房方案，價格約是一般住宿方案的8折優惠。考量到居家辦公、長期出差、旅行等需求，6月起Monthly Hotel更調降了最低住宿天數的門檻，從14晚降至7晚，最低10500日圓就能在旅館住宿一週。

根據Monthly Hotel在2021年5月的統計，住客平均住宿天數是23.1晚，最長住宿天數更來到73晚，可以看出長期住宿具有一定市場。

後疫情時代幫助日本旅宿業維持穩定收入的同時，Monthly Hotel也著手和日本各地自治團體之間的合作企劃，並預計導入符合海外旅客需求的技術與服務，迎接海外旅遊市場回溫的未來。

▲Monthly Hotel長期住宿方案價格約是一般方案的8折。 圖：BEENOS株式会社／來源

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