高雄巿體育有功人員表揚日前受理推薦，但因疫情影響，去年不僅少了國際舞台，國內比賽喊停的也不少，截至目前僅收到22件，高巿府運發局表示，報名時間原至6月30日將延長至7月9日，並主動鼓勵全民運及全中運等選手、教練來報名。

運發局表示，今年的報名5月底就發出，但有些單位因居家上班、分流及異地辦公等緣故，截至目前傑出選手已收13件、績優教練6件、優秀裁判2件、熱心體育1件，績優團體、卓越貢獻、終身成就則尚未有人報名。

今年迄今的報名人數是22件，與去年同期11件相比，已經踴躍不少，運發局透露，去年也是在公告延長收件後，推薦件數才如「雪片般飛來」，最後共收件108件，並有61件受表揚，因此為鼓勵更多人，今年也已決定延長受理。

根據表揚要點，傑出選手及績優教練薦送條件的具體事蹟應為2019年6月1日起至今年5月31日，雖然是回推2年，但去年新冠肺炎全球蔓延，導致國際賽紛紛喊停，國內比賽也受影響，使得不少選手、教練沒成績可報。

運發局也說明，去年全民運動會以及全國中等學校運動會，高雄巿不少選手、教練都有好表現，會在盤點後，主動邀請他們來報名，希望藉由國民體育日高雄巿體育有功人員表揚，讓選手、教練的努力，都能讓外界看見。

此外，今年推薦單位新增全國單項運動協會，以及全國運動會、全民運、全國身心障礙運動會、全中運、教育部甲級聯賽前2名、教育部乙級聯賽第1名，皆符合傑出選手及績優教練申請條件，卓越貢獻獎則不限「長期」貢獻者、終身成就獎不限逝世者，希望鼓勵更多人。