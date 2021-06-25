台北市一對年薪雙雙破百萬的夫妻感情不和睦，自2017年3月開始分居，但人夫卻發現妻子透過網路約炮，在摩鐵外抓個正著，一舉告上法院向兩人求償，其妻子則抗辯，兩人婚姻形同陌路，且人夫嫖妓多年。士林地院審結，判人妻要賠丈夫30萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張與妻子自2012年6月結婚，育有2名子女，但他卻發現妻子於2018年7月間透過匿名隨機聊天網站「WooTalk」與一名男網友約炮，兩人要離去時在摩鐵外被人夫抓個正著，不堪配偶權遭侵犯，便向妻子與男網友提告，共同求償100萬元，此案原有刑事通姦與相姦等2罪，但因通姦除罪化，經法院判決免訴。

人夫控訴，事發後，他曾與其父親共同前往男網友家樓下談判，當時男網友坦言並不知情人妻已婚，人夫問，「一直這樣出來爽，你們到底在幹嘛？」男網友則回，「那是交往的細節吧！」人夫再問，「有做就認啊！為什麼不能幹嘛？所以你跟她打算不認是不是？」而當時男網友的友人亦在場附和回應，「他已經承認，今天雙方都有錯，女生也有錯」等語。

人夫認定，倘若男網友沒與他妻子發生關係，在談判的當下理應辯駁，但男網友僅消極認錯；人夫再舉證與妻子哥哥的對話紀錄，而人妻哥哥曾向他說，「你覺得她（指人妻）會和那渣男私奔嗎？」、「那渣男只是想搞我妹啦」、「只是想做愛啦」等語，斷定連哥哥都不願幫說話，那人妻肯定做出背叛他的事。

對此，人妻抗辯，她的哥哥只是說「想做愛」，而並非承認她有與男網友發生性行為，不足以成為證據，也指控她因人夫婚後屢次嫖妓，夫妻倆早已從2017年3月起分居至今，婚姻早已疏離，指稱她根本未侵害到配偶權。

士林地院法官認為，透過人夫的舉證，足以認定人妻有在摩鐵與男網友發生性關係，因此不採信人妻說法，同時也認定，就算夫妻已分居，但在婚姻契約未結束前，任何理由都不能正當化侵害配偶權的事實。

法官勘驗相關證據，認定男網友與人妻相識短暫，因此判免賠；另外參酌人夫任職銀行主管，年薪近360萬元，而人妻為半導體公司的處長，年薪約136萬元等，判人妻賠30萬元為適當。可上訴。