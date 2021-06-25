小編今天（25日）精選5件不可不知的國內外財經大事。據統計，自5月17日指數低點以來，光是貨運、散裝股的融券張數已由3.03萬張一路攀高至11.77萬張，若放大到整個族群來看，融券餘額部位超過21.6萬張，對照上市櫃整體融券餘額約56.5萬張，占比達38.2％。法人提醒，時序進入除權息旺季，強制融券回補時間將是空方必須關注的重點，另要留意市場主力似有進駐航運股的味道，有可能進一步醞釀軋空行情。

【1】航運股 融券餘額居高位

航運族群近期波動加大，引發多空勢力交戰，觀察前十大融券餘額排行榜中，海、空運相關個股就有華航、陽明、長榮、長榮航、台船及萬海等六檔，類股融券張數占整體比重則也來到近四成的高水位。法人認為，短線「籌碼之爭」將越演越烈，但隨著除息強制回補壓力逼近，不排除將有醞釀軋空行情的可能性。

【2】富邦媒領軍 13檔股價攻頂

疫情嚴峻、三級警戒持續，電商龍頭股富邦媒股價持續發飆，在外資24日買超65張推升下，以最高價1780元大漲8.87％作收，股價領軍環球晶、南電等共13檔上市櫃股價同步創歷史新高。

【3】疫情下突圍 4大國營事業年終最高4.4個月

經濟部國營會24日表示，中油、台電、台糖及台水，去年在嚴峻疫情下，仍發揮穩定國內原物料、防疫物資及油氣水電等政策任務，因此行政院6月中已核定，同意四大國營事業考核均為甲等，考成獎金為兩個月，因此四家事業員工最高可領到4.4個月的獎金。

【4】疫苗打太慢傷內需 亞太區經濟成長遭下修

標準普爾全球評級24日公布最新亞太區經濟觀察報告，亞太區2021年區域經濟成長率由原預測的7.3％下修為7.1％，其中除台灣上調至5.6％，大陸成長率為8.3％，印度降至9.5％，日本減少到2.5％，澳洲上調至4.9％。

【5】通膨壓力罩頂！ 美Fed鷹派聲浪升高

美國是否該盡早收緊貨幣政策，已在聯準會（Fed）內部引發激辯，雖然許多官員認為寬鬆政策不宜貿然退場，但又有兩位官員加入鷹派陣營。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）及達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan），雙雙主張明年就該升息。