受疫情刺激，防疫與疫苗險熱賣，據金管會統計，到6月21日止，產險防疫相關保單承保件數已破715.7萬件，較5月底時大增近212萬件，若台灣總人口來看，投保率已破3成，應是投保率增加最快的保單，且到本月21日止，已有5053件理賠案，理賠金額已達3.92億元。

而總收件逾396萬件的台灣產物防疫神單，到6月21日已核保近376萬件，預計6月底前完數完成核保，創下產險業最熱賣保單的記錄，總保費收入可破18億元。

但也因為確診及隔離人數在5月之後大量增加，台產保單到21日已理賠3396件，理賠金額3.3億元，由於只要隔離就賠5或10萬，因此台產的理賠件數雖只占整體防疫險的67％，但理賠金額卻占84％，成為理賠主力保單。

保險局表示，由於防疫相關保單都必須出院或隔離結束才可能申請理賠，與確診及隔離人數相比，理賠件數及金額會有落後的情況，所以真實的理賠件數與金額會持續增加中。

台灣新冠肺炎疫情警戒在5月15日之後升級第三級，確診人數日益增加，今年初因為桃園疫情升溫，民眾擔心被隔離，無法工作造成經濟損失，於是投保只要隔離就賠的台灣產物防疫保單，短時間即狂賣近400萬張，從1月25日停賣到6月仍未全數核保完。

5月以來的防疫險保單，多是理賠確診給付單筆保險金、入院治療的醫療費用、隔離補償費用等，之後推出的疫苗險，則主要是理賠施打疫苗後不良反應的補償費用，如住院、喪葬費用補償，還有是打疫苗後還確診亦有保單可給付單筆保險金。

據保險局統計，廣義的防疫險到本月21日已銷售715萬7779件，其中包括台產年初承保目前已核保的375萬9943件，及疫苗險有64萬392件，剩下就是10多家產險公司承保275萬7444件的防疫險保單。

以6月新承保速度來看，還是一般防疫險投保高於疫苗險，21天已新增承保近90萬件（不含台產新增核保的89萬件），而疫苗險6月則增33萬件左右。