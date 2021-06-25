搶攻宅食經濟商機，六福旅遊集團外賣美食持續推出新，繼常溫版「極品牛肉麵」之後再推出升級版「和牛牛肉麵」系列，延續常溫好保存特色，並有勁辣夠味的「剁椒麻辣牛肉麵」與甘甜香醇的「蕃茄紅燒牛肉麵」兩種口味選擇，特選具黃金比例的澳洲和牛胸腹肉，油花紋路細緻，瘦中帶著油脂鮮甜，吃起來柔嫩多汁，標榜牛油香氣與湯頭完美結合，搭配Q彈紮實的波浪刀削麵，吸附湯汁又口感十足，為目前全台飯店口味最多的常溫牛肉麵。

國人愛吃牛肉麵，六福旅遊集團看準市場需求，並結合日益發展的宅經濟概念，去年推出常溫版「極品牛肉麵」大受好評，經典紅燒風味滿足民眾胃口，常溫存放最方便，完全不佔冰箱空間，每次補貨就快速銷售一空。如今再推出升級版「和牛牛肉麵」系列，提供牛肉麵老饕更多樣選擇。

六福的「剁椒麻辣牛肉麵」，嚴選澳洲和牛胸腹肉，肥瘦寬厚適中，先以麻油香煎，帶出油脂鮮甜，與紅白蘿蔔、花椒、豆瓣醬等香料精燉熬煮牛肉高湯，再加入新鮮大辣椒、朝天椒、大紅袍等辛香料自然發酵醃漬20天的獨家湖南剁椒醬，鮮香剁椒湯頭融合醇厚牛肉香氣，吃進吸飽湯汁的刀削麵條，剁椒香氣於嘴中爆開，辛香迷人、麻而不辣，齒頰留香。

「蕃茄紅燒牛肉麵」同樣採用澳洲和牛胸腹肉，用麻油煎出鮮甜油脂後，再以特選牛蕃茄、紅白蘿蔔、多種新鮮蔬果及花椒、豆瓣醬等香料精燉熬煮，湯頭釋放出蕃茄及蔬果的自然甜味，接著使用多道工序去掉過度的油脂及雜質，但保留滿滿蕃茄果肉，蕃茄清爽酸甜與紅燒醇厚鹹香融合得恰到好處，搭配Ｑ彈紮實的刀削麵，清甜回甘滋味讓人一口接一口。