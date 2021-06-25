33歲「神仙姐姐」劉亦菲演出的電影真人版《花木蘭》去年上映讓她順利闖進好萊塢，最近她回歸電視劇，和陳妍希老公陳曉合拍新戲《夢華錄》，兩人的神仙顏值被網友狂讚。近期劉亦菲受訪，自曝不太玩社群網站，已經9年沒更新朋友圈，就是怕自己太沉迷，網友都讚她自制能力太強，完全不是普通人。

劉亦菲過去和「韓國歐巴」宋承憲拍攝電影《第三種愛情》傳出假戲真做，2018年兩人因聚少離多分手，人美又有氣質的她，感情動向備受關注，先前還有烏龍傳言指她跟胡歌閃婚，但被當事人否認，今年5月網上傳出劉亦菲有新歡，對象是合作多年的攝影師，傳女方身邊的工作人員再度駁斥。

劉亦菲3年前宣布和宋承憲分手。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

近來，劉亦菲投入新劇拍攝，和陳曉穿上古裝談甜蜜戀情，起初還有部分粉絲抵制，起底陳曉過去曾將劉亦菲和原版聶小倩飾演者王祖賢比較，讓劉亦菲粉絲不滿，揚言拒看兩人合作新戲，但隨著不少片場照流出，外型都相當適合古裝造型的兩人，牽手逛街或說笑都充滿了粉紅泡泡，也讓網友一改原本唱衰態度，大讚兩人的搭配「太絕」。

劉亦菲透露已經9年沒更新朋友圈。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

據大陸媒體報導，劉亦菲最近受訪，希望自己生活沒框架，才能在演戲時更快速融入角色，而鏡頭前被封為女神的她，私下有時還是會迷糊犯錯，透露為此已經9年沒更新朋友圈，只因開啟了「預防沉迷模式」，她自認意志力不夠強，心情也會起起伏伏，偶爾會因此回想起幾年前內心比較強大的時候，但又覺得這種想法不踏實，還是要努力活在當下，依眼前的困境調整好不同心態。

對此，網友回應：「是不是仙女都不愛更新朋友圈」、「劉亦菲的微博就是她的朋友圈啦」、「我要是劉亦菲，每天九宮格自拍不重複的」、「哈哈哈哈剛開始以為微博粉絲是蹲冷宮，沒想到朋友圈才是真正的冷宮」。