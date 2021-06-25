就算七六人後衛班西蒙斯在今年季後賽，自身進攻能力太差的弱點遭到對手無限放大，根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基25日爆料，七六人仍不打算「放棄」班西蒙斯，而是繼續把他當作球隊核心，且暫時不肯拆散他跟恩比德的組合！

沃神強調，當前七六人除了打算讓班西蒙斯嘗試改打大前鋒，更希望能在休兵期間改善他的投籃與罰球問題，目前班西蒙斯的王牌經紀人瑞奇保羅正跟七六人管理階層見面，討論班西蒙斯的未來，班西蒙斯也打算跟快艇總教練瑞弗斯會面。

先前在七六人總結記者會上，瑞弗斯仍表達對於班西蒙斯的高度信任，「你必須經歷一些事情，才有可能真實面對自己，提高他的能力將是一項挑戰，但並非不可能，他可以迅速修復自己在某些領域的能力，讓自己的水準達到另一層次。」

問題是班西蒙斯今年季後賽表現確實不太理想，儘管擁有場均11.9分、8.8助攻與7.9籃板，但他沒有投進任何一顆三分球，罰球命中率更跌到3成42，自從七六人在2019年用狀元籤選來他，就知道他的投籃與罰球很爛，如今真有可能成功改造他嗎？