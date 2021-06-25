台南老字號的鴻品牛肉湯，不敵國內三級警戒3度延長，宣布7月底將結束營業！消息一出震撼饕客、網友，紛紛上臉書留言，力勸老闆「可以不要離開我們嗎？」

「曾經無役不與的鴻品，敵不過現實主義與無能的政府，一再延遲的警戒」，鴻品牛肉湯在臉書粉絲專頁PO文，指一個月固定開銷高達7、80萬元，而且還看不到盡頭，再多錢也禁不起這樣燒，決定停業，「再次感謝這段時間顧客的支持！下台！鞠躬。」

諷刺的是，衛福部長陳時中去年5月底出席台南宣傳活動時，還與鴻品老闆在台上合照，鴻品粉專大頭照，目前也放上與陳時中的合照，結果一年後，面臨停業。

許多對牛肉湯念念不忘的網友得知消息，狂刷5顆星評價，盼用實際行動挽留老闆，打消停業念頭，「可以不要離開我們嗎」、「您是我三級解除後，第一間想去吃的名單」、「老闆加油啊！撐下去」、「要不要先休息一陣子，日後重新復業」、「拜託別收，我還沒去朝聖啊」。

鴻品也分享Google的5星評價，直呼這些溫馨喊話讓他們一股暖意流上心頭。事實上不只鴻品，全國餐廳、小吃，甚至百貨公司美食街等，對於三級警戒3度延長，現在又要等到7月12日才能解封，幾乎快撐不住了。

雖然可做外帶、外送，但營業額和5月中旬前相比，根本天壤之別，政府提供的補助更是杯水車薪。連名店都不支倒地，其他人該怎麼辦。