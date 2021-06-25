恐怖擄人影片 10惡煞當街包圍砸車 男遭狂毆拖出車外（取自記者爆料網）

新北市新店區昨（24）發生1起擄人案件，1名41歲林姓男子疑似因債務糾紛，在路上遭10名惡煞持刀棍砸車討債，他一路逃至死巷內慘遭擄走；臉書近日曝光事發當時影片，林男駕駛的白車欲衝破阻擋的轎車未成，10名惡煞就不斷拿棍棒砸向車內，最後林男被強拖出車外，並被押至另輛車內，驚悚過程全曝光。

警方表示，當時民眾通報新店區民權路42巷附近有民眾砸車且持槍的情事，員警到場時看見2輛被砸毀的車輛，還發現1把開山刀及多處血跡，此外還有2輛自小客車分別沿往民族路及復興路方向逃逸，據現場民眾表示，當時有多人下車砸車並帶走1人。

警方比對路口監視器追查後，昨日已將6名嫌犯逮捕到案，2名被害人也已尋獲，當時現場還有瓦斯空氣槍1把、手機3支；全案將依妨害自由、毀損等罪嫌偵辦。而臉書「記者爆料網」公開當時1名民眾在頂樓錄下的影片，影片中白色轎車在死巷內前後遭車輛圍住，車主欲試圖撞開車輛不成，遭10名惡煞持刀棍圍住亂打。

10名惡煞不斷朝車內揮舞棍棒並叫囂，最後將車內的林姓男子拖出車外，林男遭拖出後不斷抵抗，仍不敵對方人多勢力，衣領不斷遭拉扯並拖至另輛黑色轎車，被一夥人強推至車內，過程中仍遭對方棍棒、拳頭毒打，最後遭開車載走；全長4分半的影片在網路上瘋傳，引發當地民眾的恐慌。