美國總統拜登宣布白宮與參議院的一個兩黨團體就基礎建設計畫達成協議，受此激勵，周四美股跳漲至盤中高點，道瓊指數大漲近1%，標普500指數和那斯達克指數雙雙創下歷史收盤新高。

白宮表示，該基建計畫協議將包括5790億美元的新支出。此外，共和黨人反對拜登總統將公司稅率從21%調升至28%的提議。周四收盤，道瓊工業平均指數上漲322.58點或0.95%，為34,196.82點，距歷史高點約2.6%。開拓重工漲2.6%、波音漲2.90%，為道指帶來提振。

標準普爾500指數收漲0.58%，為4,266.49點，改寫6月14日創下的歷史高點，並完全收復聯準會意外放鷹之後的失土。那斯達克綜合指數收漲0.69%，為14,369.71點，再創歷史收盤新高。

標普11大類股普遍上漲，帶動大盤站上新高峰。僅地產股和公用事業股收黑，分別跌0.45%和1.05%。金融、能源和通訊服務分別收漲1.21%、0.86%、0.81%，表現最佳。

特斯拉再漲3.5%，成為標普500指數最大的推升力。其執行長馬斯克在回答有關於太空服務公司SpaceX旗下高速連網事業星鏈（Starlink）的上市計畫時表示，只要星鏈的現金流達到可合理預測的狀態，就會推動其IPO計畫，他並表示，會盡力讓特斯拉的長期股東獲得投資優先權。

其他大型股PayPal和臉書均漲逾1%，亦為標普500指數和那斯達克指數再創新高帶來助力。

微軟收漲0.5%，市值首次突破2兆美元。

拜登大基建計畫取得進展，相關概念股走高，聯合租賃收漲2.78%，美國最大營建骨料、瀝青和預伴混凝土生產商Vulcan Materials漲3.29%、美國鋼鐵漲3.36%。

在聯準會於周四盤後公布年度銀行壓力測試結果前，銀行股走高，高盛漲逾2%，摩根大通漲近1%。

E-Trade投資策略部門常務董事Mike Loewengart表示，本周市場迭創新高，投資人可能會接受聯準會將無可避免必須升息的事實。就業數據是經濟正在復甦的另一個證據，儘管可能比現階段一些人所預期的稍微顛簸一些。

周四公布的數據顯示，上周（截至6月19日）初次請領失業給付人數較前一周減少7000人，為41.1萬人，但超出經濟學家預估的38萬人，且為連續第二周保持在40萬人以上。

此前聯準會主席鮑爾在國會作證時表示，美國央行將促進就業市場「廣泛且全面」的復甦，不會只因通膨升溫的疑慮而過快升息。

此外，美國商務部公布，美國上季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為6.4%，與5月公布的前值一致。隨著疫苖擴大接種、社會與經濟活動持續解封，市場普遍預期美國第二季GDP成長率可望達到約10%。