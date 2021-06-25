接種疫苗後死亡案例頻傳，讓不少長者嚇到不敢打，導致疫苗緩打潮出現，家醫科醫師許書華發文曝疫苗接種站的現況，指出協助打疫苗的醫護比來打的人還多。不少網友認同地說，家中長輩真的會怕，但也只能慢慢開導，另外也有網友建議，可以往下開放給更多人打，飢餓行銷立刻解決緩打潮的問題。

家醫科醫師許書華昨在臉書發文分享，疫苗接種站的恐怖現況「協助打疫苗的醫護，比來打的人還要多」，這真的很令人擔憂啊！她並表示，可以理解年長者們的擔心，也可以理解帶著長輩來打疫苗的兒孫，心理壓力到底有多大，但沒關係「我們一點一滴扭轉刻板印象」。

許書華指出，接種新冠肺炎疫苗後發生死亡的不良事件，累計26件完成解剖，其中有23件與慢性疾病有關，1人因吸入食物窒息、2人因頸椎骨折死亡，簡單來說就是「目前解剖結果死因，與疫苗無關。」

打疫苗後猝死消息頻傳，嚇壞許多長輩，不少網友表示，真的會有點怕怕的，但也只能多多鼓勵長輩。不過，也有許多網友說，如果現在開放的人不想打，能不能快點往下開放啊？其實還有蠻多人在等疫苗的。

甚至有網友認為，打疫苗就跟當初本土疫情爆發時，許多民眾湧入超商、超市瘋搶泡麵一樣，如果政府開放40歲以上的民眾都可以打疫苗，也許就立刻解決這波疫苗緩打潮的問題了，畢竟飢餓行銷永遠有效。

疫苗緩打恐不利於防疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，只要施打率不理想，就會保留一定的量給高風險族群，接著就會繼續往下開放。