【愛傳媒楊秉儒專欄】最近的「乞丐說」引發綠營側翼覺醒青年們紛紛上竄下跳，齜牙裂嘴的說，當年老蔣也向美國乞討，而且也要求美國爸爸派兵保護台澎金馬。夢話可以說到這個份上，就實在有點可笑了。

當年美國提供的「美援」與「軍事協防」，都是立基於1954年12月2日，由中華民國的蔣介石政權與美國艾森豪政府所簽訂的《中美共同防禦條約》，《中美共同防禦條約》的締盟背景是，當時正值冷戰時期，1949年10月1日，中國共產黨取得中國大陸政權後，1950年韓戰爆發，美國深怕無法獨力遏止國際共產主義勢力蔓延全亞洲，為了圍堵共產勢力，美國出面說服英國和法國，號召與東南亞各國具有利害關係的「自由世界國家」，共同研議組織一個類似歐洲「北大西洋公約組織」的東南亞公約組織（SEATO）；但是，在東南亞公約組織會議上，英國、法國、菲律賓和巴基斯坦等國都發言表示反對中華民國加入該公約組織，美國國務卿杜勒斯只能放棄將中華民國編入條約適用範圍。當中華民國政府在積極爭取加入時，先是從1954年5月到8月間，中國人民解放軍和中華民國國軍在浙江沿海頻頻發生軍事衝突；8月11日，中華人民共和國總理周恩來發言要「解放台灣」；8月22日，中國人民政治協商會議及各黨、各人民團體也發表《解放台灣共同宣言》；9月3日，解放軍對金門、馬祖進行大規模砲擊，史稱《九三砲戰》。到了9月6日，東南亞公約組織會議在馬尼拉正式召開時，美國擔心韓戰一結束，中華人民共和國就可以集中所有力量對付中華民國蔣介石政權，於是，1954年9月8日，《東南亞公約組織條約》簽訂之後，美國政府和中華民國政府隨即另行締結軍事同盟條約-《中美共同防禦條約》。

所以，《中美共同防禦條約》是一個國際同盟條約，該條約中明訂以軍事為基礎，包含政治、經濟、社會等合作條約，中華民國與美國有相同的防禦目的以及軍事支援任務。

一直到1979年1月1日，美國與中華人民共和國建交時發布聲明，依第十條規定，美國國務院正式通知中華民國，《中美共同防禦條約》將於1980年1月1日終止。隨後，美國國會通過《台灣關係法》取代，並且沿用《中美共同防禦條約》的部份內容。

所以，當年的時空背景下，美國有冷戰時期圍堵國際共產勢力的需要，而中華民國有生存上的威脅，《中美共同防禦條約》這個條約到底是誰求誰？誰需要誰？恐怕還很難說。

回到現實，今天是全世界各先進國家，甚至是周遭的東南亞國家都已採購到新冠疫苗，菲律賓於6月下單購買4000萬劑BNT疫苗，預計8月開始交貨；越南於5月底下單購買3100萬劑BNT疫苗，預計7月開始交貨。

他們都可以藉此將疫情逐步降溫，而我們偉大的民進黨政府卻連1劑BNT疫苗都買不到（是真的買不到還是不想買？），只能靠著美國爸爸、日本大哥哥、以及那遙遠的波羅的海三小國的立陶宛施捨，而且還不夠用。

而且這個乞丐政府還很奇怪，自己沒有本事買到疫苗，還不准家裡面的人向外面買，誰敢買就把誰阻擋在外甚至於法辦？寧願眼睜睜看到同胞活在恐懼裡，每天死一堆？不但乞討，而且沒有基本的人性。

優秀的綠營側翼覺醒青年們之所以會成為這副德行，我們偉大的教改政策居功厥偉，先讓這些年輕人不了解中華民國歷史，再經由教改深入各級校園的洗腦教育，大量灌輸民進黨製造的假歷史，就自以為覺醒了。

而教改最奧妙的地方就是，無論民進黨政府如何喪盡天良，泯滅人性的對待他們，他們依然愛民進黨如初戀。

就如同被詐騙集團騙去匯款的，往往到了銀行櫃檯或ATM前面，櫃檯行員跟警察想拉還拉不住，大罵警察阻擋他/她的幸福。怎麼樣，很神奇吧？

其實，一點都不神奇。民進黨政府就跟高階的詐騙集團一樣，充分掌握了《詐騙心理學》的精髓。知名的心理學家費斯丁格（Festinger）做過一個很有趣的實驗，他帶著一群學生實地觀察宗教狂熱份子等待飛碟降臨，世界末日來到的整個歷程。

事後發現，當初深信世界會滅亡，而賣掉全部家產的信徒，在等待飛碟毀滅地球時態度最虔誠，就算後來苦等不到飛碟的蹤影，仍舊不放棄希望；直到領導者出來宣布：「因為大家的誠意感動了上帝，以致化解飛碟攻擊地球的災難，所以從今天開始，大家要努力宣揚上帝的神蹟，造福世人。」

猜猜看，這群賤賣家產的信徒，會採取什麼行動？是抗議領導者欺騙大家，請求賠償損失？還是繼續相信領導者的話，盡力宣揚上帝的神蹟？

費斯丁格根據研究結果提出「認知失調理論」，當人們投入越多、犧牲越多的時候，就可能會出現「認知失調」的情形，因為承認自己受騙上當，會引發強烈的心理衝突，導致巨大的緊張不安，為了消除緊張，恢復平靜，最簡單的方式就是，拒絕相信真相，繼續選擇被騙。

有時當承認真相太過痛苦，人們往往會選擇自我催眠，寧可找理由為詐騙集團圓謊，自願被蒙在鼓裡，也不願接受被欺騙的事實。這就是現在的台灣民進黨支持者與側翼覺醒青年們的「認知失調症候群」。

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

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