雲林縣麥寮鄉22日晚間發生一名老翁於濁水溪出海口挖文蛤失蹤，而海巡署獲報後，偕同民間團體雲林縣救難協會下海巡找，不料2名搜救人員一度失聯16小時，所幸今（25日）凌晨2時許，兩人自行走到海巡署第四岸巡部隊報到，所幸並無受傷，僅表示失誤忘記帶到連絡設備，抱歉造成大家擔心。

海巡署第4岸巡隊22日獲報一名老翁在海岸沙地挖文蛤失蹤，立即組隊搜尋，同時通知雲林縣消防局協尋，雲林縣救難協會、紅十字會雲林水上救難隊得知也派員參與，但22、23日均無所獲，24日眾人持續搜尋。

海巡、消防人員指出，雲林縣救難協會56歲王男、67歲黃男，24日上午10點共騎乘1輛水上摩托車從濁水溪出海口下水搜救，原本預計下午3點返回，但卻遲遲不見人影。

當時由於2人均未攜帶通訊設備，岸上人員一直無法與2人取得聯繫，研判可能發生意外，昨日下午增派人員展開海上搜尋，並申請直升機在空中協尋，但至昨日晚上9點許仍無所獲。

據《ETtoday新聞雲》報導，所幸今日凌晨2時許，兩人自行步行前往海巡署第四岸巡部隊報到，原來是在執行協尋任務時水上摩托車故障而受困於沙洲，兩人便透過步行方式，慢慢涉水才上岸，所幸並未受傷，惟體力大量消耗顯得狀態疲憊。

該2名救難人員表示，當時急著想救人，因一時的疏忽忘記帶手機與對講機，導致失聯情況實在很抱歉，不好意思讓大家擔心了，承諾以後不會再發生這樣的事。而其中一名救難人員為水林鄉灣西村的村長黃常，他以擔任村長32年，以溫柔與熱心服務享譽鄰里，因此昨日失聯消息傳開後，引起村民憂心，所幸最後平安歸來。