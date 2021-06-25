北市聯醫陽明院區再傳有護理師染疫，據了解，該名護理師在專責病房工作，已接種過2劑AZ疫苗，卻仍感染，台北市長柯文哲日前就指出，疫苗非萬靈丹，打2劑可增加保護力，但非百分之百不得病；院方則指出，已匡列相關人員，採檢結果均為陰性。

據了解，該名護理師在專責病房工作，由於專責病房為高風險，因此，相關醫療人員每周都會採檢，卻在6月23日發現該名護理師確診，而該名護理師是在3月30日接種第一劑AZ疫苗，6月1日接種第二劑，卻仍染疫。

北市聯醫說，該位護理同仁篩檢陽性後，隨即匡列相關人員採檢共計18人，結果均為陰性，事件發生後立即給予同仁關懷及最妥適的安置；北市聯醫陽明院區醫務長何清幼表示，護理師已完成兩劑疫苗接種，照顧病人均穿著三級防護，事件發生後立即給予同仁關懷。

台大兒童醫院長黃立民日前表示，AZ疫苗即使隔到12周以上，打第二針效果依然非常明顯，保護力約為81.3％；柯文哲則指出，即使打完第二劑也不代表完全不會得病。

有專家指出，該名護理師兩劑疫苗相隔2個月，而6月1日施打，14天後已有保護力，卻在23日染疫，研判因處在高風險工作環境下，疫苗保護力不足。