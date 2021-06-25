剛跟溜馬簽下4年2900萬美元總教練合約的卡萊爾，提到自己離開獨行俠的選擇，他說：「很難說出具體原因，我只覺得這個決定對大家都好。」甚至卡萊爾還公開推薦湖人助教奇德擔任獨行俠新主帥，原因是奇德跟東契奇擁有很多共同點。

「我希望奇德是下一任的獨行俠總教練，因為作為球員，他跟東契奇有很多的共同點，」卡萊爾表示，「我只是認為這對他們兩個都好，因為我是目前唯一執教過兩人的教練，且知道他們擁有同樣特殊品格，所以我認為這是天作之合。」

事實上，根據《紐約時報》資深記者史坦25日爆料，儘管當前獨行俠專注在找尋全新管理階層，奇德卻是他們總教練主要候選人之一，代表根本不用卡萊爾刻意推薦，獨行俠本來就有考慮招募奇德當新主帥，卻不清楚奇德自己的意願高低。

畢竟卡萊爾真正離開獨行俠的主因，就是他跟東契奇之間爆發嚴重不合與溝通不良，東契奇曾在今年季後賽公開辱罵卡萊爾亂喊暫停，卡萊爾也跟一些獨行俠球員爆發口角，如今東契奇成功逼走卡萊爾，就算換成奇德執教就能帶得動他嗎？