美國佛州大樓坍塌99人失聯 現場最新畫面｜2021.06.25

美國佛州近邁阿密海灘（Miami Beach）的一棟12層濱海公寓大樓局部坍塌，導致1死11傷和99人失蹤後，州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布緊急狀態。當局預料，死亡人數會持續增加。目前還不清楚，事發當時大樓內究竟有多少人。

據CNN和《野獸日報》（The Daily Beast）報導，大樓半坍後，有近40人被從斷垣殘壁中拉出。而佛州宣布緊急狀態，打開了提供聯邦賑災基金的大門。而美國總統拜登說，迪尚特宣布緊急狀態後，他已立即批准，並將採取行動，盡快提供聯邦資源。

此外，據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，巴拉圭第一夫人的姊妹蘇菲雅（Sophia Lopez Moreira）一家也在失聯名單上。

邁阿密附近大樓半坍現場

而母親和祖母都在失蹤名單上的羅德里格茲（Pablo Rodriguez）說，就在大樓半坍1天前，母親叫他向管理人員通報，不斷出現「軋軋作響」聲。「她才告訴我，凌晨3、4點起床時，聽到軋軋作響聲。」他並強調，這聲音大到把母親吵醒。據悉這幢大樓是在1980年興建，樓內有130個單位。